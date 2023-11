Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 novembre 2023: Deacon e Hope in crisi. Sta succedendo di tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon dovrà gestire l'arrivo del suo sorvegliante mentre Hope affronterà di nuovo Thomas...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 16 novembre 2023, alle ore 13.45, Deacon suderà freddo, ancora più di prima. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe sarà spaventato dall’arrivo del suo sorvegliante, giunto a casa sua per controllarlo. Il barista dovrà fare finta che vada tutto bene ma presto si troverà a gestire una situazione molto delicata. Intanto a casa di Hope, lei e Brooke cercheranno di organizzare un piano per fermare Thomas ed evitare che Douglas venga sconvolto da questi improvvisi cambiamenti.

Anticipazioni Beautiful: Deacon deve nascondere Sheila

Per Deacon si mette male. Sheila è uscita allo scoperto e si è piantata a casa dello Sharpe, con nessuna intenzione di andarsene. Il barista l’ha pregata più e più volte di lasciarlo in pace e di non metterlo nei guai ma si troverà a doverla nascondere, di nuovo, come era successo con Baker. Alla porta del padre di Hope, busserà Jordan, la guardia che ha il compito di controllare la sua libertà vigilata. Deacon dovrà farlo accomodare in casa, per evitare che il ragazzo pensi male di lui ma si troverà a dover gestire una situazione piuttosto pericolosa.

Beautiful Anticipazioni: Deacon deve mentire alla sua guardia, per non finire nei guai

Jordan, il sorvegliante, capirà subito che Deacon è nervoso e che deve essergli successo qualcosa. Sul suo viso noterà paura e sconcerto, tali da portarlo a investigare di più. Lo Sharpe fingerà di aver passato una notte alcolica e di essere stordito per aver alzato il gomito un po’ troppo. Quando tutto sembrerà essersi calmato, un rumore proveniente dal bagno – dove Sheila si è nascosta – farà sobbalzare il giovane poliziotto, che capirà che in casa non sono soli. La Carter sarà costretta a uscire allo scoperto, con trucco e parrucco.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope pronta ad affrontare Thomas

Brooke ha dichiarato guerra a Thomas e a Ridge mentre Hope vorrebbe ancora trovare una soluzione con il suo ex compagno. La giovane Logan ha paura che Douglas, davanti a tanti cambiamenti, possa soffrire. Tornare a vivere con suo padre e lasciare lo chalet, dove ha vissuto con sua sorella, potrebbe essere un duro colpo per il bambino. La ragazza cercherà di farlo capire al Forrester, che incontrerà poco dopo. Il figlio di Ridge arriverà da lei per stare insieme a Douglas ma scoprirà che il bambino non è là ma è fuori a giocare con un amichetto. Comprenderà di essere stato ingannato dalla Logan e di non essere stato avvisato apposta dell’assenza di Douglas, per essere di nuovo braccato da Hope e dalle sue intenzioni, molto chiare, di mettergli i bastoni tra le ruote e fargli cambiare idea.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 novembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.