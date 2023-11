Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 13 al 19 novembre 2023: Umit confessa a Sevda di essere sua figlia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 13 al 19 novembre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10, e la domenica dalle 21:20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 13 novembre 2023

Mujgan mette un bracciale di Umit nell'automobile di Demir. Zuleyha ritrova il gioiello e chiede al marito delle spiegazioni. Lo Yaman, in difficoltà, tenta di tenere i nervi saldi e le racconta di aver dato un passaggio qualche giorno prima al primario. La moglie sembra credergli.

Puntata in onda Martedì 14 novembre 2023

Gaffur non può rincasare per volontà di Saniye, così va a farsi un bagno nella casa di Mujgan ubicata nella tenuta Yaman. La dottoressa sopraggiunge all'improvviso e sorprende l'uomo nella sua abitazione. L'Hekimoglu va da Zuleyha per accusarla di non essere in grado di gestire i servitori. Intanto, Gulten, stanca di Gaffur, si sfoga con Fadik, ma qualcuno origlia la loro conversazione privata.

Puntata in onda Mercoledì 15 novembre 2023

Dopo l'episodio del bracciale, Demir, furioso, raggiunge Umit per ribadirle che la loro tresca non è che un capitolo chiuso. Lei, però, è reticente, così lui passa alle minacce. Tornata a casa, la Kahraman si ritrova davanti Fikret. Quest'ultimo le dice che non è più andato in Germania perché vuole portare avanti il proprio piano di vendetta. Fikret le propone di allearsi con lui per farla pagare allo Yaman, ed il primario accetta. Allora Umit telefona all'ex amante, fingendosi in fin di vita; Demir corre a salvarla, ma il fratellastro è in agguato con una macchina fotografica.

Puntata in onda Giovedì 16 novembre 2023

Mujgan sa che Gaffur sta occupando abusivamente la villa che ha ereditato da Yilmaz. Anche Gulten ne è al corrente, e non può far altro che denunciare il fratello a Demir. Quest'ultimo, furioso, si scaglia contro Gaffur e poi lo caccia dalla tenuta.

Puntata in onda Venerdì 17 novembre 2023

Gaffur va a vivere in una baracca insieme ad altri braccianti. Rasit lo scopre e, eseguendo gli ordini di Demir e Saniye, lo manda via anche da lì. Intanto, alla tenuta arriva una busta anonima indirizzata a Zuleyha, la quale però non è a casa; Sevda la apre al posto suo e vi trova all'interno delle foto che hanno per protagonisti Demir ed Umit. Furibonda, la cantante va a prendere di petto il primario per minacciarla di nuovo.

Puntate in onda Sabato 18 novembre 2023

Umit confessa a Seda di essere la figlia. Quest'ultima, scioccata, ha un infarto e viene ricoverata. Poco dopo, Demir e Zuleyha raggiungono Sevda. Intanto, Fekeli fa visita al socio di Fikret ad Amburgo e scopre che il nipote non è in Germania. Il primario, invece, suggerisce all'ex amante che il mittente delle foto in cui sono ritratti loro due insieme potrebbe essere Fikret. Tuttavia, la Kahraman continua a collaborare con lui per minare la felicità dello Yaman e della moglie. In seguito, alla tenuta fervono i preparativi per la festa di compleanno del piccolo Adnan, a cui si presenterà anche la dottoressa. L'imprenditore s'innervosisce, ma cerca di distrarsi e concentrarsi sul bambino, a cui ha fatto un importante regalo: gli darà il nome del padre. Nel frattempo, Gaffur continua a vagare per Cukurova in cerca di cibo, un letto e dei lavori occasionali.

Puntate in onda Domenica 19 novembre 2023

Fikret ha provocato un incendio nelle stalle, cogliendo la palla al balzo perché tutti sono alla festa di compleanno del piccolo Adnan. Tuttavia, lui non sa che Gaffur era andato a rifugiarsi proprio lì. Poco dopo, Demir e Zuleyha si accorgono del rogo, e capiscono subito che il colpevole è proprio il ragazzo. Anche Fekeli e Lutfiye sono d'accordo. Il mattino seguente, Demir e Fekeli si scontrano davanti a tutta la città proprio per Fikret. La tensione sale e l'imprenditore spara tre colpi che feriscono l'uomo al cuore. Umit corre ad avvisare il complice. Nessuno sa che questo è soltanto un piano architettato dai due per far uscire Fikret allo scoperto. Quest'ultimo arriva alla tenuta e vede Fekeli vivo e vegeto. Lo Yaman cerca una riappacificazione, ma il fratellastro pretende che lui ammetta che il loro padre, Adnan Yaman senior, sia una brutta persona.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.