Terra Amara Anticipazioni 16 novembre 2023: Demir caccia Gaffur dalla tenuta!

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 16 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir, esasperato, manda via Gaffur dalla villa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 16 novembre 2023, alle 14:10, Mujgan sa che Gaffur sta occupando abusivamente la villa che ha ereditato da Yilmaz. Anche Gulten ne è al corrente, e non può far altro che denunciare il fratello a Demir. Quest'ultimo, furioso, si scaglia contro Gaffur e poi lo caccia dalla tenuta...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan becca Gaffur in casa sua!

Gaffur, disperato perché Saniye lo ha cacciato di casa, quando ha visto la casa di Mujgan - da tempo disabitata -, gli è venuta un'idea: l'avrebbe potuta utilizzare in gran segreto per lavarsi e dormire. Peccato che qualcuno lo abbia beccato. La dottoressa è sopraggiunta all'improvviso, e lo ha sorpreso nudo, intento a farsi una doccia nel suo bagno. L'Hekimoglu era a dir poco sconvolta.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan affronta Zuleyha!

Dopo aver colto sul fatto Gaffur, la vedova di Yilmaz si è diretta come una furia cieca da Zuleyha. Mujgan, a dir poco nervosa, ha apertamente accusato la nuova signora della tenuta di non essere in grado di gestire i suoi dipendenti. Così, anche Gulten è entrata a conoscenza di ciò che ha fatto il fratello. Nuovamente delusa dal comportamento sconsiderato di Gaffur, bisognosa di sfogarsi con qualcuno, la domestica si è confidata con Fadik...

Demir caccia Gaffur, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 16 novembre 2023

Gulten sente di non avere altra scelta: deve andare a denunciare il fratello a Demir. Una volta scoperto che Gaffur sta occupando abusivamente l'abitazione del medico, per correttezza, l'inserviente ha deciso di parlarne con il signore. Nel momento in cui lo viene a sapere, lo Yaman va subito in escandescenza. Già piuttosto su di giri, quest'ultimo raggiunge il maldestro tuttofare e gli si scaglia contro. Dopodiché, impietoso poiché esausto delle follie di Gaffur, l'imprenditore lo caccia dalla villa. Saniye non batte ciglio, evidentemente d'accordo con Demir...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.