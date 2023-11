Beautiful Anticipazioni Puntate dal 13 al 18 novembre 2023: Taylor e Brooke di nuovo in guerra ma stavolta per Douglas!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 13 novembre 2023

Finn e Steffy si godono la loro rinnovata unione e passano una notte romantica. Ridge racconta a Quinn, Carter e Zende come la malefica rossa sia morta e tutti gioiscono per essersi liberati da un vero e proprio incubo. Sheila però è viva e vegeta e si sta nascondendo a casa di Deacon a cui chiede di proteggerla dalla polizia ma lo Sharpe è molto preoccupato perché è in libertà vigilata. Le cose si complicano quando il suo agente di sorveglianza bussa alla porta.

Puntata in onda Martedì 14 novembre 2023

Sheila prega Deacon di non tradirla e di nasconderla ancora a casa sua ma lo Sharpe le dice che è troppo pericoloso. Hope rivela a Brooke di essere in ansia per Douglas; ha paura che se Thomas lo porterà a vivere a casa di Eric, il bambino potrebbe essere destabilizzato. Eric e Donna invece sono molto contenti di accogliere i due nipotini nella loro grande villa ma chiedono a Ridge cosa ne pensi di Hope e del suo inevitabile rifiuto. Brooke decide di affrontare Taylor e di domandarle se questa novità sia una sua idea, atta a separarla dal marito. Le due finiscono per litigare.

Puntata in onda Mercoledì 15 novembre 2023

Brooke accusa Taylor di usare la storia di Douglas per separarla da Ridge. Hope e Thomas continuano a discutere sul destino del loro figlio e la Logan ribadisce di essere preoccupata di creare nel piccolo del grande disagio. Sheila invece prega ancora Deacon di aiutarla e gli promette di dargli una grossa somma di denaro, in cambio del suo sostegno. Con quei soldi, lo Sharpe potrebbe rifarsi facilmente una vita. Il barista, attirato anche da questa prospettiva, non riesce a sbatterla fuori da casa sua.

Puntata in onda Giovedì 16 novembre 2023

I Forrester si riuniscono a casa di Eric per festeggiare il grande ritorno di Finn. All’evento non vengono invitati né Brooke né Liam e la Logan sospetta che questa decisione sia voluta da Steffy e Taylor, che stanno cercando di boicottarla. La bionda è sempre più convinta che le due stiano usando Douglas per separarla da Ridge.

Puntata in onda Venerdì 17 novembre 2023

Hope non vuole che la questione Douglas diventi un pretesto per far scoppiare una guerra tra i Forrester e le Logan. Taylor invece è convinta che suo nipote debba tornare a frequentare assiduamente la sua famiglia di sangue e a vivere con il padre. Tutti sono riuniti a casa di Eric per festeggiare Finn e sono felici di rivederlo tra loro. Sheila è però più che mai in agguato. La rossa è ancora nascosta a casa di Deacon, che tenta di starle lontano.

Puntata in onda Sabato 18 novembre 2023

Brooke si sente isolata e sente che la famiglia Forrester la sta allontanando. Per questo motivo avverte Hope di non essere mai e poi mai indulgente con loro, anche se si tratta di Douglas. La giovane Logan, infastidita da questa situazione, va a trovare Deacon, per chiedergli consigli.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.