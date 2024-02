Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 febbraio 2024 - Brooke avrà un’altra preoccupazione. La Logan avrà il terrore che sua figlia scopra che si è quasi lasciata tentare dall’alcol. Liam le prometterà di non dire nulla alla moglie e la spronerà a dimenticare quanto accaduto e a non lasciarsi più condizionare da questo pensiero. Intanto alla Forrester Creations, Katie e Carter cercheranno di capire cosa è successo tra loro e se il bacio che si sono scambiati significhi qualcosa oppure no. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 febbraio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 15 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 15 febbraio 2024 - Betul ha scoperto che Vahap è in possesso della copia di un filmato che incastra Fikret per traffico di droga. Intenzionata a vendicarsi di colui il quale l'avrebbe dovuta sposare, ma che l'ha invece le ha voltato le spalle senza alcuna pietà in questo momento difficile, lasciandola, la ragazza vorrebbe mettere le mani sulla suddetta prova. Pertanto, Betul finge di voler sedurre il folle delinquente, per mettergli del sonnifero nel bicchiere. Al suo risveglio, Vahap si rende conto di essere stato ingannato: la figlia di Sermin e Sabahattin è sparita, così come è sparito anche il nastro! Quando Abdulkadir lo viene a sapere, ordina al fratello di andarsene da Cukurova per essersi fatto fregare. Vahap, però, non starà a sentirlo neanche stavolta... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 12 al 17 febbraio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 febbraio 2024 - Lorenzo sta continuando ad indagare: deve scoprire chi è stato a sorprenderlo in atteggiamenti intimi con Elisa per metterlo a tacere quanto prima. Il capitano ora sta investigando tra la servitù. Tuttavia, tutti i domestici interrogati negano di averlo visto. Sono sinceri, oppure qualcuno di loro sta mentendo? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 16 febbraio 2024.