Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 febbraio 2024: Il segreto di Brooke è salvo. Liam non dirà nulla a Hope!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 15 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke avrà un’altra preoccupazione. La Logan avrà il terrore che sua figlia scopra che si è quasi lasciata tentare dall’alcol. Liam le prometterà di non dire nulla alla moglie e la spronerà a dimenticare quanto accaduto e a non lasciarsi più condizionare da questo pensiero. Intanto alla Forrester Creations, Katie e Carter cercheranno di capire cosa è successo tra loro e se il bacio che si sono scambiati significhi qualcosa oppure no.

Anticipazioni Beautiful: Liam promette a Brooke di mantenere il suo segreto

Liam ha salvato Brooke dalla ricaduta nell’alcol. Lo Spencer si è accorto, prima che fosse troppo tardi, che sua suocera stava per aprire una bottiglia di superalcolico e scolarsela tutta. Brooke è molto grata al genero per averle impedito di fare una sciocchezza a sarà molto preoccupata che Hope scopra quando accaduto. Liam la rassicurerà dicendole che non dirà nulla alla moglie e che rimarrà il loro segreto. La spronerà però a non lasciarsi mai più venire in mente simili idee. Hope si renderà conto che suo marito e sua madre le stanno nascondendo qualcosa ma farà finta di nulla per evitare imbarazzi.

Beautiful Anticipazioni: Katie e Carter parlando del loro bacio

Carter ha rivelato a Katie che tra lui e Quinn è tutto finito e che la Fuller ha persino lasciato Los Angeles. La Logan è rimasta senza parole ma ha ammesso di non aver mai pensato che il loro rapporto potesse decollare. Il Walton e la Logan, presi dal momento ed entrambi feriti da amori naufragati, si sono dati un bacio. I due avranno modo di parlarne durante un incontro alla Forrester e cercheranno di capire cosa sia scattato per portarli ad avvicinarsi così tanto. Ammetteranno di provare un grande affetto l’uno per l’altra e Katie si lascerà andare a complimenti persino spinti sul bel Carter.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas felici per i loro genitori

In un’altra stanza della Forrester Creations, Thomas e Steffy parleranno di quanto siano contenti per i loro genitori. I due ragazzi non vedevano l’ora che Ridge e Taylor tornassero insieme ma dovranno pure ammettere che quanto accaduto non può di certo fare felici né a Brooke né a Hope. Noncuranti dei sentimenti delle Logan penseranno di organizzare una riunione con tutta la famiglia e gli stretti collaboratori, per informare tutti del grande evento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.