Terra Amara Anticipazioni 15 febbraio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Saniye muore!

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 15 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Saniye e Gulten vengono investite. La prima muore sul colpo, la seconda, invece, è in gravissime condizioni...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 15 febbraio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Fikret informa Zuleyha del fatto che non prenderà parte al suo matrimonio con Hakan. Dopodiché, va a riprendere il piccolo Kerem Ali per portarlo a vivere con lui e Nazire. Intanto, Saniye e Gulten vengono investite da un'automobile che viaggia a tutta velocità. A guidare il mezzo c'è il figlio di Colak, mentre quest'ultimo gli siede accanto. La moglie di Gaffur muore sul colpo, la cognata, invece, sopravvive, ma è in gravissime condizioni. Nel frattempo, Betul riesce ad far cadere in trappola Vahap: gli mette del sonnifero nel bicchiere per rubargli la copia del filmato che incastra Fikret per traffico di droga. Quando Abdulkadir lo scopre, intima al fratello di andarsene subito da Cukurova; Vahap, però, non vuole dargli ascolto...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret non parteciperà alle nozze di Zuleyha!

Fikret non riesce ad accettare il fatto che Zuleyha abbia detto di "sì" alla proposta di matrimonio di Hakan. Il rosso sa che la cognata non ricambia i suoi sentimenti, ma, se proprio deve sposare un altro, che almeno non sia una uomo del genere: è certo che il Gumusoglu non sia una brava persona. Pertanto, pur di non vederla diventare la moglie dell'imprenditore, fa sapere all'Altun che non presenzierà alle nozze. Dopodiché, Fikret va a riprendersi il piccolo Kerem Ali per portarlo a vivere con lui e Nazire.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye viene uccisa!

Dopo aver stanato il malvivente, Saniye e Gulten si mettono alla guida del loro mezzo per andare in commissariato: vogliono denunciare Colak, il quale sta saccheggiando i terreni degli Yaman. Tuttavia, mentre sono in viaggio, improvvisamente sono costrette a fermarsi perché una delle gomme si è bucata. La donna prende la ruota di scorta, che però rotola via; Saniye e la cognata, allora, si mettono a correre per raggiungerla, quando un'automobile le investe a tutta velocità. Alla guida c'è il figlio di Colak, e quest'ultimo gli siede accanto. La moglie di Gaffur muore sul colpo, invece Gulten, che tra l'altro è in dolce attesa, sopravvive, ma è in gravissime condizioni...

Betul incastra Vahap, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 15 febbraio 2024

Betul ha scoperto che Vahap è in possesso della copia di un filmato che incastra Fikret per traffico di droga. Intenzionata a vendicarsi di colui il quale l'avrebbe dovuta sposare, ma che l'ha invece le ha voltato le spalle senza alcuna pietà in questo momento difficile, lasciandola, la ragazza vorrebbe mettere le mani sulla suddetta prova. Pertanto, Betul finge di voler sedurre il folle delinquente, per mettergli del sonnifero nel bicchiere. Al suo risveglio, Vahap si rende conto di essere stato ingannato: la figlia di Sermin e Sabahattin è sparita, così come è sparito anche il nastro! Quando Abdulkadir lo viene a sapere, ordina al fratello di andarsene da Cukurova per essersi fatto fregare. Vahap, però, non starà a sentirlo neanche stavolta...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.