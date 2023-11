Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 novembre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 15 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 novembre 2023 - Deacon cercherà di liberarsi di Sheila. Lo Sharpe cercherà di buttare fuori di casa la Carter e di non mettersi nei guai. Se infatti qualcuno la troverà nella sua dimora, lui finirà dritto in galera. Deacon è in libertà vigilata e basta poco perché lui possa dire addio alla sua nuova vita. Intanto Brooke rivelerà a Hope di essere certa che dietro alla decisione di Thomas ci sia lo zampino di Taylor. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 novembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 15 novembre 2023 - il primario, dopo essere stata minacciata dall'amato, rincasa con il cuore a pezzi. Nella propria abitazione, però, trova qualcuno ad attenderla: Fikret. La Kahraman è incredula, poiché era certa che il giovane fosse già in Germania. Fikret le spiega di non essersene andato perché ancora determinato a portare avanti il proprio piano di vendetta; in seguito, le chiede se vuole allearsi con lui per distruggere lo Yaman. Il medico accetta. In un secondo momento, Umit chiama il signore, fingendosi in punto di morte. Pensando che si stia per suicidare a causa sua, Demir si precipita da lei. In agguato c'è il nipote di Fekeli, che li fotografa insieme... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 19 novembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 novembre 2023 - Maria sarà ancora molto preoccupata per Salvador. La ragazza non ha alcuna intenzione di rinunciare a combattere per sapere cosa gli sia successo e riuscire magari a salvarlo. La cameriera chiederà a Martina di aiutarla, chiedendo a suo zio di cercare informazioni. Don Alonso però rivelerà di non aver tempo di dedicarsi a queste faccende, per lui poco importanti. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 17 novembre 2023.