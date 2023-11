Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Maria chiederà a Martina di intercedere per lei con Don Alonso, affinché il marchese sfrutti le sue conoscenze e ottenga qualche informazioni su Salvador, ormai disperso.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 novembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, ci rivelano che Maria sarà ancora molto preoccupata per Salvador. La ragazza non ha alcuna intenzione di rinunciare a combattere per sapere cosa gli sia successo e riuscire magari a salvarlo. La cameriera chiederà a Martina di aiutarla, chiedendo a suo zio di cercare informazioni. Don Alonso però rivelerà di non aver tempo di dedicarsi a queste faccende, per lui poco importanti.

Anticipazioni La Promessa: Maria in ansia per Salvador

Maria ha scoperto che Salvador è stato catturato dai nemici ed è andata nel panico. La ragazza non riesce più ad avere nessuna informazione sul suo fidanzato e teme di non sapere più nulla di lui. Tutti i suoi colleghi stanno cercando di tirarle su il morale e di non farla abbattere, Lope compreso, anche se tra lo chef e la cameriera non c’è più lo stesso rapporto di prima, per via delle omissioni del cuoco. La Fernandez penserà di chiedere aiuto ai Lujan, per avere qualche altra notizia e sperare di poter tirare un sospiro di sollievo.

La Promessa Anticipazioni: Maria chiede aiuto a Martina

Mentre Petra spingerà Cruz a licenziare Pia, Maria sarà occupata in una faccenda più nobile. La ragazza chiederà a Martina di intercedere per lei con suo zio e di pregarlo di chiedere informazioni su Salvador. La Fernandez è certa che il Lujan, attraverso le sue conoscenze, potrà avere qualche notizia in più sul suo fidanzato, scomparso ormai da tempo. Martina accetterà di darle una mano e correre da Alonso, speranzosa anche lei di ottenere qualche novità.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso rifiuta di aiutare Maria

Martina correrà dallo zio, speranzosa che il marchese possa sfruttare le sue conoscenze e aiutare Maria. Ma Don Alonso gelerà la nipotina, rivelandole di non avere alcuna intenzione di impegnarsi in queste faccende, per lui ora non importanti. Il nobile deve dedicarsi ad altro, tra cui l’eredità del Barone e l’estinzione dei suoi debiti. La Fernandez ci rimarrà ovviamente molto male e dovrà trovare qualche altro modo per ottenere quello che desidera.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 17 novembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.