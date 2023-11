Terra Amara Anticipazioni 15 novembre 2023: Umit finge il suicidio per incastrare Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 15 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Umit si allea con Fikret per distruggere Demir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 15 novembre 2023, alle 14:10, dopo l'episodio del bracciale, Demir, furioso, raggiunge Umit per ribadirle che la loro tresca non è che un capitolo chiuso. Lei, però, è reticente, così lui passa alle minacce. Tornata a casa, la Kahraman si ritrova davanti Fikret. Quest'ultimo le dice che non è più andato in Germania perché vuole portare avanti il proprio piano di vendetta. Fikret le propone di allearsi con lui per farla pagare allo Yaman, ed il primario accetta. Allora Umit telefona all'ex amante, fingendosi in fin di vita; Demir corre a salvarla, ma il fratellastro è in agguato con una macchina fotografica...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan prova ad incastrare Demir!

Mujgan, furiosa perché mentre lei deve separarsi da Fikret e consolare Umit, Zuleyha e Demir sono felici come non mai insieme, ha deciso di mettere in atto un piano per guastare loro la festa. La dottoressa ha nascosto nell'automobile dell'imprenditore un bracciale del primario per incastrarlo del tradimento.

Terra Amara Anticipazioni: Demir affronta a brutto muso Umit!

Lo Yaman è nervoso: la moglie ha trovato un gioiello appartenente alla Kahraman nella sua vettura, e per poco non ha scoperto della loro tresca. L'uomo, allora, decide di andare a prendere di petto l'ex amante per mettere di nuovo in chiaro che tra di loro è tutto finito. Umit, però, appare piuttosto reticente, tanto che, spazientito, Demir passa alle minacce.

Umit si allea con Fikret contro Demir, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 15 novembre 2023

Il primario, dopo essere stata minacciata dall'amato, rincasa con il cuore a pezzi. Nella propria abitazione, però, trova qualcuno ad attenderla: Fikret. La Kahraman è incredula, poiché era certa che il giovane fosse già in Germania. Fikret le spiega di non essersene andato perché ancora determinato a portare avanti il proprio piano di vendetta; in seguito, le chiede se vuole allearsi con lui per distruggere lo Yaman. Il medico accetta. In un secondo momento, Umit chiama il signore, fingendosi in punto di morte. Pensando che si stia per suicidare a causa sua, Demir si precipita da lei. In agguato c'è il nipote di Fekeli, che li fotografa insieme...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 19 novembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.