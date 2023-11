Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 novembre 2023: Per Deacon si mette male. Rischia di finire di nuovo in galera!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon cercherà di cacciare Sheila da casa sua ma senza risultati. Per lui si mette molto male!

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon cercherà di liberarsi di Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe cercherà di buttare fuori di casa la Carter e di non mettersi nei guai. Se infatti qualcuno la troverà nella sua dimora, lui finirà dritto in galera. Deacon è in libertà vigilata e basta poco perché lui possa dire addio alla sua nuova vita. Intanto Brooke rivelerà a Hope di essere certa che dietro alla decisione di Thomas ci sia lo zampino di Taylor.

Anticipazioni Beautiful: Deacon vuole risposte da Sheila

Sheila è uscita allo scoperto e ha lasciato Deacon senza parole. Lo Sharpe ha scoperto che la Carter è viva e che ha imbrogliato tutti. C’è però un macabro particolare che vorrebbe che lei gli spiegasse. Il barista le domanderà come le sia venuto in mente di tagliarsi un dito del piede e di lasciarlo trovare ai ranger. Sheila gli risponderà nel modo più tranquillo del mondo e gli rivelerà di aver dato ai Forrester la prova che volevano e che serviva per crederla morta e per non rimettersi di nuovo alle sue calcagna. Un piano che ha funzionato, visto che tutti la credono morta.

Beautiful Anticipazioni: Deacon rischia di finire in prigione

Sheila rivelerà a Deacon di essersi recata da lui perché non sapeva dove altro andare. Come è già successo in passato, casa dello Sharpe è per lei l’unico posto “sicuro”. Il barista non ne sarà per nulla contento. Sarà infatti più che mai desideroso di vederla andarsene, per non correre alcun tipo di pericolo. Le ricorderà di essere in libertà vigilata e di essere sempre sotto stretta sorveglianza. Se qualcuno la trovasse là, finirebbero entrambi in galera. Ma nonostante l’insistenza, Sheila non si schioderà dall’appartamento del padre di Hope, che suderà freddo quando il suo vigilante, Jacob, busserà alla porta per controllare che non stia facendo qualcosa di illecito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke convinta che Taylor stia complottando contro di lei

La storia di Douglas e la decisione di Thomas di riaverlo con sé, hanno sconvolto Brooke e Hope. Ma se la Logan junior sta cercando di trovare un punto di incontro con il padre di suo figlio, sua madre è ormai partita alla carica. Si è infatti convinta che tutto quello che sta succedendo sia un piano di Taylor, per portargli via nipote e marito. Brooke è al corrente del bacio tra Taylor e Ridge ed è certa che la sua rivale stia facendo in modo di avere il suo consorte tutto per sé, giocando la carta “famiglia felice”. La bionda giurerà a sua figlia di non permettere che niente e nessuno si metta contro di loro. Intanto Eric confesserà a Donna di essere contento di accogliere in casa sua i suoi nipotini.

