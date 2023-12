Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 13 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 dicembre - Brooke non riuscirà a credere che Ridge voglia davvero lasciare la loro casa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan continuerà a pregare il marito di non fare sciocchezze e di non abbandonare il loro appartamento per tornare a Villa Forrester e controllare Thomas. La bionda cercherà di far capire al marito che se lo facesse, Taylor e Steffy l'avrebbero vinta. E in effetti Brooke sembra averci visto giusto. Steffy ha già in mente un’altra riunione di famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 13 dicembre - un avvocato si presenta al ranch perché vuole portare via con sé il piccolo Kerem Ali, però gli viene impedito. Poco dopo, Nazire avvisa Fekeli che il bambino non sta bene. L'uomo, Fikret e Lutfiye lo portano subito in ospedale, dove scoprono che Kerem Ali è affetto da meningite. Dovrà passare una notte in terapia intensiva... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'11 al 17 dicembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 dicembre 2023 - Don Alonso sarà molto preoccupato a causa delle discussioni tra Cruz ed Elisa. Il marchese, stanco che la Baronessa tormenti sua moglie, cercherà un aiuto in Don Romulo. Il maggiordomo consiglierà al nobile di cacciare al più presto la donna dalla sua casa ed evitare così uno scandalo e ulteriori problemi matrimoniali. Intanto Catalina e Martina avranno modo di conoscere meglio la Grazalema e scopriranno che è più che mai decisa a mettere le mani sull’eredità che le ha lasciato il Barone. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 dicembre 2023.