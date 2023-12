Terra Amara Anticipazioni Puntate dall'11 al 17 dicembre 2023: Umit uccide Sevda!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dall'11 al 17 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dall'11 al 17 dicembre 2023 su Canale 5.

Puntata in onda Lunedì 11 dicembre 2023

Umit sta scappando da Demir, il quale la sta ancora cercando ovunque. Purtroppo, però, il primario perde i soldi che le aveva procurato Sevda. Bisognosa di un aiuto, la Kahraman si rivolge a Fikret. Intanto, Saniye, convinta che Cumali abbia molestato la piccola Uzum, decide di licenziarlo in tronco.

Puntata in onda Martedì 12 dicembre 2023

Fekeli vuole adottare il piccolo Kerem Ali. Tuttavia, ha il forte timore che non ci riuscirà, dato che la defunta Mujgan ha ancora due parenti prossimi in vita, ossia la madre ed il fratello, i quali potrebbero avanzare diritti sul bambino.

Puntata in onda Mercoledì 13 dicembre 2023

Un avvocato si presenta al ranch perché vuole portare via con sé il piccolo Kerem Ali, però gli viene impedito. Poco dopo, Nazire avvisa Fekeli che il bambino non sta bene. L'uomo, Fikret e Lutfiye lo portano subito in ospedale, dove scoprono che Kerem Ali è affetto da meningite. Dovrà passare una notte in terapia intensiva.

Puntata in onda Giovedì 14 dicembre 2023

Gli uomini di Demir sono riusciti a rintracciare Umit. Dopo averla rapita, la portano in un luogo segreto, dove il giorno seguente verrà sottoposta ad un intervento per l'interruzione di gravidanza. Sevda, disperata, raggiunge Zuleyha per chiederle una mano; quest'ultima, però, la manda via. In un secondo momento, sarà Betul a comunicare alla cantante dove si trovi la figlia. Intanto, nonostante le condizioni di Kerem Ali siano peggiorate, improvvisamente si riprende. L'avvocato Coskun si rende conto che Fekeli, Fikret e Lutfiye sono la famiglia del bambino ormai, pertanto decide di lasciarlo a loro.

Puntata in onda Venerdì 15 dicembre 2023

Zuleyha raggiunge il luogo segreto in cui si trova Umit e caccia il dottor Ihsan, perché non vuole che Umit venga obbligata ad abortire. Quando Demir lo scopre, va su tutte le furie. La moglie gli impone di assumersi le sue responsabilità da padre. Poco dopo, Sevda minaccia il giovane: se non le procurerà del denaro ed un'automobile per fuggire con la figlia, racconterà ai gendarmi dell'omicidio che hanno commesso lei e l'Altun.

Puntate in onda Sabato 16 dicembre 2023

Demir arriva in ritardo all'appuntamento con Sevda, così quest'ultima si dirige dai gendarmi. L'imprenditore, però, riesce a raggiungerla e a fermarla in tempo. Sevda ottiene ciò che vuole e si mette subito in fuga con Umit. Durante il tragitto, la dottoressa le rivela di non essere realmente incinta, e poi torna indietro per trovare lo Yaman e sparargli. Quando la Kahraman esplode il colpo, Sevda si mette in mezzo e fa da scudo umano al ragazzo. In un secondo momento, Fekeli, determinato ad ottenere la custodia del piccolo Kerem Ali, si mette in viaggio verso l'avvocato dello zio del bambino per parlarci a quattr'occhi. Purtroppo, tuttavia, accade un terribile imprevisto: investe un uomo con l'automobile e lo uccide. Cetin, per evitare che Kerem Ali perda anche il nonno, si assume la colpa e va a costituirsi. Per finire, Zuleyha nota che il paraurti del veicolo di Demir è sporco di sangue. Quest'ultimo le dice che le tracce ematiche appartengono ad un dipendente che si è ferito nel garage, ma in verità appartengono a Sevda, che al momento giace nel bagagliaio. Appena gli è possibile, lo Yaman va a seppellire di nascosto il corpo della cantante.

Puntate in onda Domenica 17 dicembre 2023

L'avvocato dello zio del piccolo Kerem Ali pretende che il bambino stia con la famiglia di Mujgan. Fekeli e Lutfiye, però, decidono di dare al fratello della dottoressa defunta due milioni di lire per "comprare" la custodia di Kerem Ali. Intanto, Cetin esce finalmente di prigione, mentre l'imprenditore viene arrestato. Un uomo misterioso informa il proprio capo, Hakan, che Fekeli è il vero responsabile dell'incidente in cui è morto Erkan. In un secondo momento, la polizia si mette sulle tracce di Sevda, che risulta scomparsa. Demir sostiene che la cantante si sia trasferita ad Istanbul, e fornisce il suo indirizzo. Tuttavia, le autorità capiranno ben presto che sia il caso d'iniziare ad indagare invece sulla morte di Sevda. Per finire, Umit mette Demir alle strette. Lei lo costringe a firmare una dichiarazione in cui promette che il bebè in arrivo avrà il cognome Yaman. In verità, però, questo bambino non esiste.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.