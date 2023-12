La Promessa Anticipazioni 13 dicembre 2023: Don Alonso nel panico. Il marchese deve fermare Elisa!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso cercherà di fermare Elisa e chiederà aiuto a Don Romulo. Il maggiordomo gli consiglierà di...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 13 dicembre 2023, alle ore 16.45 su Canale5, Don Alonso sarà molto preoccupato a causa delle discussioni tra Cruz ed Elisa. Il marchese, stanco che la Baronessa tormenti sua moglie, cercherà un aiuto in Don Romulo. Il maggiordomo consiglierà al nobile di cacciare al più presto la donna dalla sua casa ed evitare così uno scandalo e ulteriori problemi matrimoniali. Intanto Catalina e Martina avranno modo di conoscere meglio la Grazalema e scopriranno che è più che mai decisa a mettere le mani sull’eredità che le ha lasciato il Barone.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso in ansia a causa di Elisa

Cruz è inorridita. Elisa ha passato ogni limite. La baronessa non perde occasione di ribadire alla marchesa di aver avuto una relazione con suo marito e che tra loro la passione era focosa. Questi particolari, non certo graditi, stanno scatenando la gelosia della padrona di casa e stanno creando pure ulteriori problemi nel matrimonio dei marchesi. Don Alonso comincerà a preoccuparsi seriamente di questa situazione e a non tollerare ulteriormente che Elisa alluda al loro passato insieme e che tormenti la sua consorte. Deciderà quindi di intervenire ma prima di fare qualsiasi mossa, chiederà consulto a Don Romulo.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo consiglia a Don Alonso di cacciare Elisa

Don Alonso racconterà a Don Romulo che Elisa sta continuamente facendo allusioni al loro passato. Tra i due non c’è mai stata una storia d’amore e queste dichiarazioni stanno minando non solo la sua integrità ma pure il suo matrimonio con Cruz. Il maggiordomo consiglierà al nobile di cacciare al più presto la loro sgradita ospite e di riportare la calma e la serenità nella sua famiglia, prima che sia troppo tardi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina e Martina sconvolte da Elisa

Elisa continuerà a raccontare della sua passione con Don Alonso anche se si tratta di una relazione molto vecchia e decisamente poco importante per il marchese. All’epoca Don Alonso era innamoratissimo di quella che sarebbe diventata la sua prima moglie, allora non ancora ufficialmente a lui promessa. Ma la baronessa non si limiterà a seminare zizzania tra Cruz e suo marito. Metterà in allarme pure Catalina e Martina, che la conosceranno meglio. La donna ribadirà di essere arrivata alla tenuta per prendersi la sua eredità e di non avere alcuna intenzione di lasciare La Promessa senza il denaro che le spetta. Non si farà alcuno scrupolo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.