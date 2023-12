Beautiful Anticipazioni Puntate dall'11 al 16 dicembre 2023: Hope è in crisi. Thomas, Steffy e Taylor stanno vincendo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'11 al 16 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 16 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 11 dicembre 2023

Hope è molto combattuta e comincia a domandarsi se non sia giusto che Douglas viva con suo padre e con la famiglia Forrester. La ragazza non sa più che fare e Thomas rincara la dose. Intanto Brooke e Ridge continuano a battibeccare e la Logan ribadisce al marito di non fidarsi di suo figlio e di non potersi mai fidare di lui. Per questo motivo pensa che il suo nipotino debba continuare a stare con Hope.

Puntata in onda Martedì 12 dicembre 2023

Ridge non è d’accordo con Brooke e ritiene che suo figlio sia davvero cambiato come dice. Il Forrester propone alla moglie di trasferirsi a casa di Eric per controllare il ragazzo ma lei non ha alcuna intenzione di vederlo fare di nuovo le valigie. Sheila intanto si presenta alla finestra della casa sulla scogliera e osserva Finn. La donna vorrebbe entrare ma…

Puntata in onda Mercoledì 13 dicembre 2023

Deacon trova Sheila davanti alla finestra di casa di Steffy e Finn e le impone di allontanarsi immediatamente da là. Lo Sharpe la rimprovera di nuovo di mettere entrambi in pericolo. Il barista viene sorpreso dalla Forrester, poco dopo che Sheila se n’è andata e deve imbastire velocemente una scusa per non far insospettire la ragazza. Tornato a casa, Deacon si lamenta con la Carter per quanto è accaduto. Intanto Steffy vuole organizzare un’altra riunione di famiglia.

Puntata in onda Giovedì 14 dicembre 2023

Dopo il colloquio con Thomas, Hope è ancora più combattuta. Non vuole creare alcun fastidio né a Douglas né alla sua famiglia ma soprattutto non vuole che si scateni una battaglia per la custodia del bambino. Brooke scopre che Ridge è stato invitato a un’altra riunione di famiglia e si lamenta che ci siano ancora manovre, sempre più evidenti, da parte di Steffy e Taylor.

Puntata in onda Venerdì 15 dicembre 2023

Brooke arriva a casa di Hope e concorda con Liam che ci sia una sorta di complotto contro di lei e contro lo Spencer. Steffy e Taylor stanno macchinando qualcosa e le continue riunioni di famiglia ne sono la prova. In effetti a casa di Eric si sta svolgendo l’ennesimo ritrovo dei Forrester con Liam e Brooke grandi assenti. Intanto l’arrivo di Hope alla villa scatena un certo fastidio in Steffy, che è pronta a combattere per il nipote. Douglas si avvicina a Hope e la ringrazia per averla lasciata a casa di suo padre mentre Ridge e Taylor continuano a essere sempre più uniti.

Puntata in onda Sabato 16 dicembre 2023

Hope ha cercato di riportare Douglas a casa ma senza riuscirci. Allo chalet racconta a Liam di non aver avuto la forza di portar via il bambino dalla villa, sembrava così felice. Intanto mentre Paris prova un abito disegnato da Zende, Taylor si dice felice di essersi riunita alla sua famiglia. Katie e Donna invece parlano con Brooke di quello che sta succedendo con Ridge e la maggiore delle Logan ribadisce che Taylor e Steffy, secondo lei, stanno giocando sporco.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.