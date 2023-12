Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 dicembre 2023: Ridge vuole andarsene di nuovo. Brooke è inorridita!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke continuerà a voler far cambiare idea a Ridge e a impedirgli di tornare a Villa Forrester. Intanto Liam spronerà Hope a non mostrare il fianco con Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda il 13 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke non riuscirà a credere che Ridge voglia davvero lasciare la loro casa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan continuerà a pregare il marito di non fare sciocchezze e di non abbandonare il loro appartamento per tornare a Villa Forrester e controllare Thomas. La bionda cercherà di far capire al marito che se lo facesse, Taylor e Steffy l'avrebbero vinta. E in effetti Brooke sembra averci visto giusto. Steffy ha già in mente un’altra riunione di famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole tornare a casa di Eric

Brooke picchia duro e non lascerà che Ridge metta in pratica quello che ha detto. Il Forrester ha rivelato alla moglie di avere in mente di trasferirsi di nuovo a casa di Eric, per controllare la situazione con Thomas e tenerlo d'occhio. La Logan non può e non potrà mai accettare che suo marito torni a vivere a casa di suo padre, lasciando il tetto coniugale e gettandosi letteralmente in pasto a Taylor e a Steffy, per lei pronte a fagocitarlo di nuovo nella loro famiglia riunita. Brooke tenterà quindi di farlo ragionare ma dovrà cedere davanti all’ennesima telefonata di Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Brooke furiosa contro Steffy

Brooke è più che convinta che Taylor e Steffy stiano macchinando contro di lei e stiano accalappiando Ridge con la scusa delle riunioni di famiglia. Per questo motivo non potrà permettere che suo marito si trasferisca a Villa Forrester neanche per un motivo nobile come quello di controllare Thomas e impedire che metta in pericolo Hope e la sua autorità di madre. La bionda dovrà però lasciare che il suo consorte passi alcune serate non in sua compagnia e raggiunga tutti i Forrester a casa di suo padre. Dovranno però essere serate sporadiche e non permetterà che Steffy continui a organizzare riunioni famigliari senza che lei sia invitata.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam mette in guardia Hope

Mentre Brooke cercherà di convincere Ridge a non farsi abbindolare né da Steffy né da Taylor, con cui la sintonia è tornata quella di un tempo, Liam cercherà di spronare Hope a non mostrare il fianco a Thomas. Lo Spencer ha compreso che sua moglie è molto in difficoltà e non sa come comportarsi senza ferire il suo Douglas. La ragazza sta cedendo ma non deve farlo e lui sarà sempre là a ricordarle di non lasciare che il pazzo che stava per rovinare per sempre le loro vite, l’abbia vinta. Hope però non riuscirà a calmarsi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 dicembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.