Terra Amara Anticipazioni 13 dicembre 2023: Kerem Ali tra la vita e la morte...

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 13 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che il piccolo Kerem Ali viene ricoverato in gravi condizioni!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 13 dicembre 2023, alle 14:10, un avvocato si presenta al ranch perché vuole portare via con sé il piccolo Kerem Ali, però gli viene impedito. Poco dopo, Nazire avvisa Fekeli che il bambino non sta bene. L'uomo, Fikret e Lutfiye lo portano subito in ospedale, dove scoprono che Kerem Ali è affetto da meningite. Dovrà passare una notte in terapia intensiva...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli vuole adottare Kerem Ali...

Fekeli è straziato dal dolore. L'uomo, nel giro di poco tempo, ha dovuto dire addio per sempre ad Hunkar, la sola donna che abbia mai amato, e a Yilmaz, colui il quale ha sempre reputato un figlio. Adesso, Fekeli si è visto costretto a seppellire anche Mujgan, la nuora che ha sempre considerato una figlia. L'imprenditore si sente sempre più solo e triste, ma, per fortuna, gli resta il piccolo Kerem Ali, del quale deve prendersi cura. Fekeli sa di non poter trascorrere le giornate a piangere, perché il bambino è rimasto orfano di entrambi i genitori e quindi ha bisogno di lui come non mai.

Terra Amara Anticipazioni: Un avvocato vuole portare via Kerem Ali!

Fekeli è determinato ad adottare ufficialmente Kerem Ali: vuole che sia legalmente riconosciuto come il nipote. Come ha confidato a Lutfiye, però, ha il forte timore che non gli verrà permesso. Infatti, l'Hekimoglu ha ancora due parenti in vita, ossia la madre ed il fratello, i quali potrebbero decidere di far valere i loro diritti sul bimbo. E, a quanto pare, fa bene a preoccuparsi. Sta arrivando al ranch un avvocato, il cui obiettivo è proprio quello di prendere con sé Kerem Ali per portarlo via. Tuttavia, non gli viene concesso.

Kerem Ali ha la meningite, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 13 dicembre 2023

Nazire sta avvertendo il proprio signore con le lacrime agli occhi e la voce spezzata. La fedele domestica sta avvisando Fekeli del fatto che il bambino sta molto male. Disperato, il nonno corre da Kerem Ali per condurlo - insieme a Fikret e a Lutfiye - in ospedale. Qui l'orfanello viene immediatamente ricoverato: le sue condizioni sono gravi. Kerem Ali, infatti, purtroppo ha la meningite e, quindi, dovrà trascorrere tutta la notte in terapia intensiva. Fekeli ha il terrore che a breve dovrà dire addio anche a lui, e non potrebbe sopportarlo...

