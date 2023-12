La Promessa Anticipazioni dall'11 al 15 dicembre 2023: Catalina aggredisce Jimena. Basta bugie!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dall'11 al 15 dicembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dall'11 al 15 dicembre 2023.

Puntata di Lunedì 11 dicembre 2023

Pia e Don Gregorio saranno costretti a sposarsi. I marchesi sono stati più che chiari; per evitare lo scandalo i due domestici dovranno convolare a nozze. Visto il bel gesto fatto dal maggiordomo, Pia si convincerà che sia arrivato il momento di rivelare, almeno a lui, la verità sul bambino che aspetta. Nonostante le buone intenzioni, la governante non riuscirà a nominare nemmeno il Barone, ancora sconvolta da quanto accaduto in passato.

Puntata di Martedì 12 dicembre 2023

L’arrivo di Elisa a La Promessa, dopo aver scoperto che è lei l’erede del Barone, ha fatto scattare la furia di Lorenzo. Cruz assiste inorridita allo scontro tra il De La Mata e la nuova arrivata. La marchesa cerca di riportare le cose all’ordine, nel più ligio rispetto delle buone maniere. La baronessa non rispetterà neanche per un minuto questa richiesta e ricorderà alla sua ospite di aver avuto una relazione con suo marito.

Puntata di Mercoledì 13 dicembre 2023

Catalina e Martina sono stupite dall’arrivo di Elisa. Le due vengono a scoprire chi sia davvero e cosa abbia in mente. La baronessa confessa di essere giunta a La Promessa per impossessarsi dell’eredità del Barone. Don Alonso intanto è molto in ansia. Le dichiarazioni della nobildonna stanno turbando la già precaria serenità famigliare e deve porci rimedio. Il marchese chiede a Romulo di dargli una mano e il maggiordomo gli consiglia di cacciare al più presto la loro sgradita ospite.

Puntata di Giovedì 14 dicembre 2023

Martina e Catalina continuano a consigliare a Manuel di allontanarsi da Jimena e gli ribadiscono che la donna gli ha costantemente mentito. Il marchese non ha alcuna intenzione di ascoltarle e anzi è molto infastidito dalle loro insinuazioni. Catalina, stanca di questa situazione, decide di affrontare la cognata faccia a faccia. Lo scontro sarà durissimo.

Puntata di Venerdì 15 dicembre 2023

Catalina non intende stare zitta e dopo aver affrontato Jimena, si schiera dalla parte di Pia. La ragazza si dimostra solidale alla governante soprattutto quando quest’ultima annuncia a tutti di doversi sposare, al più presto, con Don Gregorio e di volere una cerimonia semplice senza banchetti e senza fronzoli.

