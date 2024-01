Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 gennaio 2024 - sarà chiaro che la guerra scatenatasi tra le Logan e i Forrester ha ormai raggiunto l’apice. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Hope e Thomas si troveranno da soli a parlare di quello che sta succedendo tra Steffy e Brooke. La ragazza chiederà allo stilista se fosse d’accordo con la sorella a sfidare a sua madre e se abbia intenzione di continuare a supportarla in questa assurda faida per il cuore di Ridge. Il giovane designer non potrà negare di essere dalla parte della sua famiglia e di volerci stare per sempre, senza però far soffrire la madre di suo figlio. Intanto Brooke continuerà ad accusare Taylor di aver approfittato del viaggio a Montecarlo per prendersi suo marito. Qui la trama completa di Beautiful

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 11 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 11 gennaio 2024 - in onda nel pomeriggio e in prima serata, Lutfiye teme che sia accaduto qualcosa di brutto a Fekeli, del quale non si hanno più notizie da tempo ormai. Intanto, Zuleyha prende parte alla cena della Camera degli Esportatori, che è stata appena fondata; presenti anche il sindaco ed Hakan, assente Betul, la quale non è stata invitata. Gaffur e Rasit, invece, trovano il corpo di Fekeli all'interno della sua automobile. La notizia sconvolge tutti... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 gennaio 2024 -Catalina perderà la pazienza. La ragazza non potrà più sopportare che suo padre abbia deciso di dare la gestione della tenuta a Manuel e che lei debba starsene in disparte, non ascoltata dai domestici, solo perché donna. La giovane deciderà di affrontare Don Alonso e di mettere le cose in chiaro. Non solo dirà al marchese che la sua decisione non alcun senso, se non un retaggio obsoleto, ma lo minaccerà di lasciare La Promessa e di non tornare mai più. Davanti a questa minaccia, il marchese sarà costretto ad ascoltare la figlia. Qui la trama completa de La Promessa.

