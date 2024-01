Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 gennaio 2024: Thomas rivela a Hope che sosterrà Steffy contro Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'11 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope vorrà sapere da che parte stia Thomas e se sia in combutta con Steffy. Il ragazzo le riferirà di non aver orchestrato alcun piano ma di essere comunque d'accordo con la sorella.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’11 gennaio 2024, alle ore 13.45, sarà chiaro che la guerra scatenatasi tra le Logan e i Forrester ha ormai raggiunto l’apice. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Hope e Thomas si troveranno da soli a parlare di quello che sta succedendo tra Steffy e Brooke. La ragazza chiederà allo stilista se fosse d’accordo con la sorella a sfidare a sua madre e se abbia intenzione di continuare a supportarla in questa assurda faida per il cuore di Ridge. Il giovane designer non potrà negare di essere dalla parte della sua famiglia e di volerci stare per sempre, senza però far soffrire la madre di suo figlio. Intanto Brooke continuerà ad accusare Taylor di aver approfittato del viaggio a Montecarlo per prendersi suo marito.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas a confronto

Brooke è partita all’attacco e Hope ha promesso di aiutarla a proteggere il suo matrimonio con il Forrester. La ragazza si è quindi diretta alla Forrester Creations per chiarire ulteriormente la sua posizione con Steffy e cercare di mettere la ragazza in un angolo. Ma mettere a tacere la bella figlia di Ridge non è certo facile. Hope proverà a ottenere qualcosa da Thomas, con cui rimarrà a parlare lungamente. I due ragazzi si confronteranno su quello che sta succedendo alle loro madri e sulle loro posizioni. Il giovane ribadirà all’ex di non volerla fare soffrire né per quanto riguarda Douglas e nemmeno colpendo sua madre. Hope però avrà necessità di accertarsi di una cosa, prima di proseguire con la loro accorata discussione.

Beautiful Anticipazioni: Hope chiede a Thomas se sia d’accordo con Steffy

Hope avrà bisogno di sapere come siano andate le cose la sera prima. Steffy ha rovinato i piani di Brooke e lo ha fatto in modo subdolo, rispondendo persino al telefono del padre. La ragazza ritiene che la sua sorellastra abbia davvero esagerato e vorrà capire se Thomas c’entri qualcosa in quello che è accaduto. Il ragazzo le dirà di non aver programmato un simile scherzo con la sorella ma non potrà negare di essere stato là mentre lei prendeva il cellulare e di aver capito quello che aveva combinato. Lo stilista confesserà alla bionda di volere il bene per suo padre e per sua madre e di pensare che Brooke non sia la donna adatta per il suo papà e di non averlo sinceramente mai pensato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke accusa Taylor di aver approfittato delle debolezze di Ridge

Taylor ha gelato Brooke ma lei ha tirato fuori l’arma de “è il destino che mi lega e legherà sempre a Ridge”. La Hayes se l’è sentito ripetere da che ha memoria del triangolo amoroso e comincia sinceramente a stancarsi della cosa. La Logan non si fermerà però qui e continuerà ad accusare la sua rivale di essersi approfittata di un momento di debolezza del Forrester per portarglielo via e per giocare sporco. La dottoressa capirà che la bionda non si darà pace sino a quando lei non sarà sparita dai suoi radar. Peccato che lei non abbia proprio intenzione di farlo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 13 gennaio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.