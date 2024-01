La Promessa Anticipazioni 11 gennaio 2024: Catalina minaccia Don Alonso!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'11 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina minaccerà Don Alonso di andarsene se lui non le darà retta.

Le Anticipazioni de La Promessa per la puntata in onda su Canale5 l’11 gennaio 2024, alle ore 16.40, ci rivelano che Catalina perderà la pazienza. La ragazza non potrà più sopportare che suo padre abbia deciso di dare la gestione della tenuta a Manuel e che lei debba starsene in disparte, non ascoltata dai domestici, solo perché donna. La giovane deciderà di affrontare Don Alonso e di mettere le cose in chiaro. Non solo dirà al marchese che la sua decisione non alcun senso, se non un retaggio obsoleto, ma lo minaccerà di lasciare La Promessa e di non tornare mai più. Davanti a questa minaccia, il marchese sarà costretto ad ascoltare la figlia.

Anticipazioni La Promessa: Catalina furiosa!

Catalina è delusa anzi furiosa. La ragazza ha scoperto che suo padre ha fatto una promessa a Cruz e, per far felice la moglie, ha deciso di dare a Manuel la completa gestione finanziaria della tenuta. Si è trattato di uno smacco in piena regola per la ragazza, l’unica che si è dimostrata in grado di trovare e mettere in pratica idee imprenditoriali, che salvassero la tenuta. I marchesi hanno però voluto dare retta a un vecchio retaggio, che vede i figli maschi gli unici eredi di una famiglia nobile.

La Promessa Anticipazioni: Catalina stanca di non essere ascoltata

Catalina ha cercato di fare a modo suo e, in accordo con Manuel, ha tentato di prendere il controllo della tenuta e di cominciare le migliorie. Ma i domestici, messi al corrente delle decisioni dei marchesi, non le hanno dato retta. Nessuno l’ha ascoltata, non ritenendo lei la persona da seguire. Per Catalina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che l’ha spinta ad affrontare Don Alonso, per mettere le cose in chiaro. Ma il confronto con il padre non ha dato buoni frutti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina minaccia il padre di lasciare per sempre la tenuta

Catalina capirà di dover cambiare strategia e di dover fare in modo che suo padre sia costretto ad ammettere che senza di lei, né lui né Manuel riusciranno a migliorare l’economia della tenuta. Per questo, dopo essere stata di nuovo umiliata per non essere il primogenito maschio, affronterà a muso duro suo padre e stavolta lo minaccerà di lasciare la sua casa e non tornare mai più. Il marchese sarà preso in contropiede e dopo aver borbottato per convincerla a non parlargli così, sarà costretto ad ascoltarla e a darle retta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'8 al 12 gennaio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.