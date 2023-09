Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 11 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 settembre 2023 - Carter e Paris saranno all’altare, pronti a diventare marito e moglie. Nessuno dei presenti sembra essere felice della loro unione e a Il Giardino si respirerà un’aria piuttosto pesante e preoccupante. Ridge e Grace avranno le facce torve e preoccupate ma anche Charlie, l’officiante, non sembrerà per nulla soddisfatto di quello che sta accadendo sotto i suoi occhi. All'improvviso però qualcuno interromperà la cerimonia. Sarà Quinn? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 11 settembre 2023 - Zuleyha, entrata a conoscenza del fatto che Mujgan non sia davvero in dolce attesa, ha capito che i tempi fossero maturi per prendere in mano la situazione. La ragazza si dirige da Demir e, per l'ennesima volta, gli ribadisce di non amarlo, perché ha sempre e solo amato Yilmaz, lo ama ancora e lo amerà per sempre. Incredibilmente, l'uomo non batte ciglio. L'Altun, stupita dall'atteggiamento stoico con cui lo Yaman l'ha ascoltata, va a riportare quanto appena accaduto tra le mura domestiche all'ex fidanzato. L'Akkaya, però, non riesce proprio a fidarsi del rivale in amore, ed è convinto che stia soltanto mettendo in atto un piano finemente architettato... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 settembre 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 11 settembre 2023 - Gregorio sarà sempre più burbero e autoritario. I domestici de La Promessa dovranno guardarsi le spalle dal nuovo maggiordomo, che li minaccia costantemente di terribili punizioni. Anche Jana finirà nella rete del nuovo arrivato che, dopo averla vista aggirarsi intorno alla stanza di Manuel, le impedirà di entrarci. Intanto i signori lasceranno momentaneamente la tenuta per il funerale del Barone, a cui parteciperanno anche Petra e Padre Camillo. Catalina, durante la funzione, scorgerà qualcosa di molto famigliare, appuntato sulla giacca di una baronessa. Qui la trama completa di La Promessa.

