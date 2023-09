Terra Amara Anticipazioni Puntate dall'11 al 17 settembre 2023: Yilmaz fugge con Zuleyha e Fekeli lo disconosce!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dall'11 al 17 settembre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 11 settembre 2023

Zuleyha ha confessato per l’ennesima volta a Demir di amare Yilmaz. Inaspettatamente, il marito si è dimostrato comprensivo. Quando la giovane gli confida di questo strano confronto che ha avuto con lo Yaman, però, l'ex meccanico si mostra piuttosto titubante.

Puntata in onda Martedì 12 settembre 2023

Mujgan è in preda alla disperazione perché Yilmaz l'ha separata da Kerem Ali. La dottoressa, non sapendo a chi chiedere aiuto, si rivolge a Zuleyha; quest’ultima, essendoci già passata, non se la sente di voltarle le spalle. L’Altun, allora, rapisce il bambino per consegnarlo all’Hekimoglu.

Puntata in onda Mercoledì 13 settembre 2023

Zuleyha fa ricongiungere il piccolo Kerem Ali e Mujgan. Quest'ultima, dopo aver stretto forte a sé il bambino, comincia a correre, determinata a fuggire. L’Hekimolgu, però, cade in un fiume e, per la stanchezza, lascia andare Kerem Ali. L'ex sarta non ci pensa due volte: si getta in acqua per salvare la vita ad entrambi. Assiste alla scena Hayri, il quale poi va ad informare Demir. L’Altun, allora, capirà che lo Yaman la stava facendo seguire.

Puntata in onda Giovedì 14 settembre 2023

Dopo l'incidente che è capitato a Mujgan e al piccolo Kerem Ali, Yilmaz e Fekeli giungono ad una conclusione: è il caso che la dottoressa e Behice tornino alla villa. I due sono convinti che in questo modo riusciranno a controllarle meglio per evitare altri comportamenti pericolosi. Tuttavia, l’ex meccanico continua a voler divorziare dall’Hekimoglu.

Puntata in onda Venerdì 15 settembre 2023

Alla tenuta la tensione è palpabile. Da quando Zuleyha e Demir hanno accolto Sevda in casa, Saniye è un fascio di nervi. La moglie di Gaffur vede la presenza della cantante alla villa come un oltraggio alla memoria di Hunkar; per tale ragione, oltre a trattarla con disprezzo, si rifiuta di obbedirle. Sevda, stanca di ricevere questo trattamento ne discute con Demir, il quale affonta Saniye a brutto muso.

Puntate in onda Sabato 16 settembre 2023

Mujgan non accetta il pensiero di doversi separare da Kerem Ali, così pianifica una fuga. Lo stesso stanno facendo anche Yilmaz e Zuleyha: hanno deciso che ci riproveranno il giorno della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar. La giovane fa bere a tutti una bevanda con dentro del sonnifero; così, la notte, mentre gli altri dormono profondamente, i due riescono a scappare con i bambini. Tuttavia, vengono fermati dalla polizia. Il commissario allerta Demir, il quale raggiunge l'Altun per chiederle di tornare a casa. Intanto, Fekeli raggiunge il figlioccio per disconoscerlo: ha osato portargli via Kerem Ali senza neanche avvertirlo.

Puntata in onda Domenica 17 settembre 2023

Non va in onda.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.