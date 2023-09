Beautiful Anticipazioni Puntate dall'11 al 17 settembre 2023: Finn si sveglia e ricorda che Sheila gli ha sparato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'11 al 17 settembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 17 settembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 11 settembre 2023

Le nozze di Paris e Carter sono in corso ma tra i presenti serpeggia il dubbio. Ridge e Grace sono molto preoccupati per quello che sta succedendo e l’atmosfera non è per nulla rilassata. All’improvviso, Quinn arriva a Il Giardino trafelata. La donna comincia a rivelare a Carter di essere corsa da lui per fermarlo e gli rivela tutto il suo amore. Aggiunge anche che il matrimonio tra lei ed Eric è finito.

Puntata in onda Martedì 12 settembre 2023

Carter decide di seguire il suo cuore e di lasciare Paris. Il Walton corre via insieme a Quinn mentre Donna rivela a Katie di avere una relazione con Eric e che questa volta faranno sul serio, alla luce del sole. Intanto Sheila, ancora al capezzale di Finn, aspetta con ansia che si risvegli mentre Thomas e Taylor discutono su quanto sarebbe stato bello che Ridge fosse là, a Malibù, per proteggere la sua ex moglie. Hope racconta a Liam quello che è successo al matrimonio.

Puntata in onda Mercoledì 13 settembre 2023

Quinn e Carter finalmente insieme al loft del Walton, si dichiarano tutto il loro amore. Il Walton deve però chiedere scusa a Paris. L’avvocato troverà la sua ex in compagnia di Grace, che la sta consolando. Sheila intanto viene raggiunta da Mike al capezzale di Finn. Il suo amico è arrivato da lei per darle una mano a salvare suo figlio.

Puntata in onda Giovedì 14 settembre 2023

Paris è molto triste e arrabbiata per quello che è successo e Grace tenta di rincuorarla. Zende si presenta da lei e le offre il suo sostegno. Il ragazzo le chiede se può riaccompagnarla a casa e lei accetta con piacere. Possibile che tra loro possa esserci un’altra possibilità? Ridge e Taylor parlano della rete di sicurezza che il Forrester ha costruito intorno alla sua famiglia, per salvaguardarla da Sheila. La Hayes ringrazia l’ex per essere anche lei tra i protetti.

Puntata in onda Venerdì 15 settembre 2023

Ridge e Taylor sono molto in ansia perché Sheila è ancora in circolazione ma per fortuna Steffy è all’estero con i bambini, al sicuro. I due decidono di videochiamare la loro bambina per sapere come stia. Intanto a casa di Li, Finn va in arresto cardiaco. Sheila tenta di rianimarlo mentre Mike, spaventato da quello che potrebbe succedere se il ragazzo si svegliasse, non le dà una mano e la spinge a lasciare che le cose abbiano il loro corso.

Puntata in onda Sabato 16 settembre 2023

Sheila aumenta la potenza del defibrillatore e salva la vita a Finn. Delusa dal fatto che Mike non l’abbia aiutata, lo caccia di casa in malo modo. Finnegan si riprende, riconosce la Carter e comincia a chiedere cosa sia successo. Sheila gli domanda cosa ricordi di quella terribile notte e gli dice che è stato tutto un incidente.

Puntate in onda Domenica 17 settembre 2023

Finn è frastornato ma vivo e cosciente. Il ragazzo comincia piano piano a ricordare cosa sia successo e accusa Sheila di avergli sparato. La Carter ribadisce che si è trattato di un incidente ma il ragazzo non vuole ascoltarla e chiede dove stia Steffy. Intanto dopo aver ha rincuorato Taylor, ribadendole che lei non ha nessuna colpa per quello che è successo, Ridge si reca a casa di Brooke e soccorre la moglie, che si è fatta male alla caviglia a causa di un blackout. Tra i due c’è un’aria molto distesa e piena d’amore. Il Forrester sta per tornare a casa?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.