La Promessa Anticipazioni 11 settembre 2023: Gregorio impedisce a Jana di vedere Manuel. Il maggiordomo l'ha presa di mira!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 11 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Gregorio impedirà a Jana di vedere Manuel. Per la cameriera si metterà male?

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale5 l’11 settembre 2023 alle ore 16.10, ci rivelano che Gregorio sarà sempre più burbero e autoritario. I domestici de La Promessa dovranno guardarsi le spalle dal nuovo maggiordomo, che li minaccia costantemente di terribili punizioni. Anche Jana finirà nella rete del nuovo arrivato che, dopo averla vista aggirarsi intorno alla stanza di Manuel, le impedirà di entrarci. Intanto i signori lasceranno momentaneamente la tenuta per il funerale del Barone, a cui parteciperanno anche Petra e Padre Camillo. Catalina, durante la funzione, scorgerà qualcosa di molto famigliare, appuntato sulla giacca di una baronessa.

Anticipazioni La Promessa: Gregorio pungola i domestici

Cruz ha scoperto Lope nelle cucine e insieme a suo marito, ha inflitto severe punizioni ai domestici. Pia e Romulo sono diventati degli osservati speciali e Gregorio, il nuovo maggiordomo, intende tenerli d’occhio, senza sosta. Il nuovo arrivato continuerà a pungolare i servitori, minacciandoli di licenziarli, soprattutto se non salterà fuori il ladro che ha rubato la spilla di Catalina. Gregorio avrà il compito di ritrovarla ma alla fine deciderà di lasciare il compito alla Guardia Civile.

La Promessa Anticipazioni: Gregorio impedisce a Jana di vedere Manuel

La presenza di Gregorio a La Promessa è un vero incubo per tutti. Ad aver pagato il prezzo maggiore del suo arrivo è stato Romulo. Pia cercherà di rassicurare il suo collega e di tirargli su il morale, spronando a non abbattersi e a non mollare mentre Jana si troverà a dover fare i conti con il suo terribile responsabile. La ragazza verrà beccata in flagrante mentre cercherà di entrare nella stanza di Manuel, per prestargli le sue solite cure. Non saprà però che Cruz ha dato precisi ordini, ovvero che nessuno deve avvicinarsi al figlio, per impedire che ricordi il suo passato. Gregorio rimprovererà la cameriera con furia e comincerà a tenerla d’occhio in modo speciale. Nella sua mente penserà di licenziarla il più presto possibile.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina scopre dov’è finita la sua spilla

I Lujan, insieme a Jimena, Petra e Padre Camillo, parteciperanno al funerale del Barone. Sarà durante la cerimonia che Catalina noterà un particolare molto famigliare, sulla giacca di una baronessa lì presente. La ragazza noterà la spilla di sua madre appuntata sui vestiti della nobildonna. Come ci sarà finita nelle mani di un’estranea?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale5.