La Promessa Anticipazioni Puntate dall'11 al 15 settembre 2023: Padre Camillo viene scoperto e tenta di uccidere Don Alonso

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dall'11 al 15 settembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dall'11 al 15 settembre 2023.

Puntata di Lunedì 11 settembre 2023

Durante il funerale del Barone, Jana, Maria, Pia e Teresa ricordano quello che è successo quella terribile notte. La governante, per difendere Teresa, ha ucciso il nobile e, con l’aiuto di tutte, si è sbarazzata del corpo. Pia confessa a Jana che il figlio che aspetta è del Barone e che è frutto di uno stupro mentre la cameriera le rivela di essere arrivata alla tenuta per scoprire chi sia l’assassino di sua madre. Le dice anche che Curro è probabilmente suo fratello. Manuel e Jimena hanno una conversazione molto dolce.

Puntata di Martedì 12 settembre 2023

Lorenzo fa capire a Cruz che non intende rinunciare alla sua eredità. Catalina scopre che a León non hanno mai sentito parlare di Padre Camillo mentre Gregorio, per ordine di Cruz, tiene d’occhio Jana e cerca di creare un pretesto per licenziarla. La ragazza, dopo che suo fratello si è lussato la spalla mentre giocava con suo padre Lorenzo, scopre che tra Curro e suo padre c’è un passato di violenze.

Puntata di Mercoledì 13 settembre 2023

Lorenzo non intende lasciare la tenuta e attende trepidante che il testamento del Barone venga aperto. Cruz tenta in tutti i modi di convincerlo ad andarsene ma senza risultato. Gregorio umilia Simona; prima le cambia il menu all’ultimo minuto e poi butta tutto il cibo che la donna ha preparato. Catalina rivela a suo padre quello che ha scoperto su Padre Camillo. L’uomo non è chi dice di essere ed è una spia. Ma chi lo avrà mandato? Intanto la giovane Lujan è pronta a trovare l'usuraio al quale è stata consegnata la spilla di sua madre e che l’ha venduta all’antiquario di Villaquino. Mauro la convince a non rischiare. Don Alonso chiama il sergente Funes per interrogare il finto prete ma Camillo non si lascia braccare facilmente.

Puntata di Giovedì 14 settembre 2023

Camillo diventa pericoloso e imbavaglia sia Don Alonso che Conrado. Il finto prete li minaccia di ucciderli se si metteranno contro di lui. Catalina riesce a trovarli e a liberarli, poi trova Camillo in cucina. L’uomo ha preso in ostaggio Lope. Romulo interviene coraggiosamente e riesce ad arrestare il finto sacerdote, che non intende rivelare né la sua vera identità né chi lo ha mandato e tantomeno si pente per quello che fatto. Martina rimette al suo posto Gregorio pretendendo la presenza di Mauro per un incarico personale. Il nuovo maggiordomo continua a vessare i domestici mentre Jana rivela a Maria di aver salvato le mappe di Manuel, perché convinta di poter riparare il suo aereo, di cui però non si ricorda. Lorenzo propone a Curro di andare a trovare Eugenia in sanatorio.

Puntata di Venerdì 8 settembre 2023

Jana vuole riparare l’aereo di Manuel, convinta che il ragazzo debba liberarsi da tutti i condizionamenti che la famiglia vuole imporgli. È però consapevole di aver bisogno di soldi e di aiuto per riparare il velivolo. La cameriera si rivolge a Catalina, che potrebbe però decidere di non aiutarla. Curro, spronato da Jana, decide di chiedere a Lorenzo perché lo tratti sempre con così tanta sufficienza mentre Pia riesce a convincere Gregorio a trattare il personale con più gentilezza e a non creare così tanta pressione. Mauro trova l’usuraio che ha acquistato la spilla e capisce anche chi, tra gli abitanti de La Promessa, l’ha rubata.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.