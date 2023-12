Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° dicembre 2023.

Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° dicembre - Brooke e Taylor saranno alla resa dei conti. Le due donne, rivali da sempre, torneranno a discutere su Douglas e sul suo affidamento. Ognuna difenderà la propria prole e lo scontro diventerà sempre più violento. Prese da un impeto d’ira, le due donne cominceranno a darsi battaglia con le tempere lasciate sul tavolo da Douglas. Ridge le troverà coperte di colori e sarà molto deluso da loro. Il Forrester le accuserà di non riuscire a mettere da parte il loro astio per un bene più grande: la felicità del loro nipote. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1° dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 1° dicembre - Mujgan ha rivelato a Fikret di essere sicura che per l'incidente dell'amica sia stato arrestato un innocente: è certa che il marito di Zuleyha non c'entri niente con l'accaduto. D'altra parte, il giovane sa che l'amata ha ragione. Infatti, la Kahraman è caduta dalle scale in seguito ad un loro violento litigio. Inoltre, Fikret non le ha neanche prestato soccorso. Per il nipote di Fekeli è quindi giunto il momento di fare i conti con la propria coscienza, una coscienza che lo sta spingendo a fare ritorno a Cukurova per raccontare la verità e, dunque, permettere che Demir venga scagionato! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° dicembre 2023 - Don Alonso confesserà a Catalina di essere preoccupato per la loro situazione finanziaria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese confesserà alla figlia che senza il denaro del Barone non potranno andare avanti. Intanto Manuel cercherà di capire da Martina se prima dell’amnesia amasse o meno Jimena mentre Petra, scatenata più che mai, sbugiarderà Pia davanti a tutti, rivelando che la governante è ancora incinta. Qui la trama completa de La Promessa.

