Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° dicembre 2023: Brooke e Taylor alla resa dei conti. Ridge è deluso da loro!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke e Taylor si scontreranno, "picchiandosi" con le tempere. Ridge le troverà così e rimarrà molto deluso da loro.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 1° dicembre 2023, Brooke e Taylor saranno alla resa dei conti. Le due donne, rivali da sempre, torneranno a discutere su Douglas e sul suo affidamento. Ognuna difenderà la propria prole e lo scontro diventerà sempre più violento. Prese da un impeto d’ira, le due donne cominceranno a darsi battaglia con le tempere lasciate sul tavolo da Douglas. Ridge le troverà coperte di colori e sarà molto deluso da loro. Il Forrester le accuserà di non riuscire a mettere da parte il loro astio per un bene più grande: la felicità del loro nipote.

Beautiful Anticipazioni: Brooke cerca di parlare con Eric ma Taylor la interrompe

Thomas ha giocato sporco e ha gelato Hope dicendole di non avere alcuna intenzione di riportare Douglas allo chalet. Il ragazzo vuole tenere il figlio ancora per una notte a Villa Forrester e ha riferito alla sua ex che il bambino si sta divertendo e che non vuole guastargli la festa. Hope è rimasta senza parole ma non ha voluto passare alle maniere forti. Chi invece ha deciso di regolare i conti è stata Brooke. La Logan, furiosa come non mai, ha bussato alla porta di Eric, per parlare con lui e per capire le vere intenzioni del nipote ma soprattutto per ottenere da lui una mano per fermare Thomas. Ma la conversazione con il designer è stata interrotta da Taylor, arrivata dall’ex suocero all’improvviso e piuttosto seccata di vedere la sua rivale.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Taylor si “picchiano” con le tempere

Taylor ha subito capito perché Brooke abbia raggiunto Eric e ha subito messo in chiaro che non intende lasciarle fare il suo gioco. Capito che la cosa si stava facendo bollente, Eric ha lasciato le due donne da sole ma questa non si rivelerà una grande idea. Le rivali cominceranno infatti a battibeccare di nuovo su Douglas e sull’affido del bambino e ognuna di loro difenderà la propria prole e la propria fazione. La situazione degenererà quando dalle parole si passerà ai fatti. Entrambe prenderanno in mano un barattolo di tempera lasciato sul tavolo dal loro nipote e cominceranno a “picchiarsi” lanciandosi addosso il colore. Una scena tragicomica, che le ricoprirà di colore dalla punta dei capelli a quella dei piedi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge deluso da Brooke e Taylor

La guerra colorata durerà per diverso tempo, tanto da ricoprire interamente i vestiti e i capelli delle due contendenti. Ridge arriverà alla villa e le troverà colorate e furiose. Il Forrester capirà che le due stanno di nuovo lottando per Douglas e la cosa lo riempirà di dispiacere. Sarà deluso dal fatto che due nonne, affezionate entrambe al proprio nipote, non riescano ad andare oltre la loro rivalità per pensare al bene del piccolo Forrester, innocente e conteso da due famiglie, che dovrebbero andare d’accordo per renderlo sereno. Brooke e Taylor si sentiranno in colpa ma la Hayes avrà una cosa da aggiungere, per spiegare come mai lei e la sua nemica siano arrivate a tanto. E lo dirà senza peli sulla lingua.

