Terra Amara Anticipazioni 1° dicembre 2023: Fikret vuole aiutare Demir ad uscire di prigione!

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 1° dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Fikret pronto a far scagionare Demir!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 1° dicembre 2023, alle 14:10, Fikret viene a sapere che Umit ha rilasciato una deposizione che ha incastrato Demir. Il giovane, allora, decide di tornare a Cukurova e raccontare com'è che sono andate realmente le cose il giorno dell'incidente del primario, così da far scagionare il fratellastro innocente...

Terra Amara Anticipazioni: Umit accusa Demir!

Umit ha riaperto gli occhi, e, nonostante fosse ancora molto provata, tanto fisicamente quanto psicologicamente, è sembrata sin da subito piuttosto lucida. Così, impaziente di far inchiodare il proprio aggressore, il primario si è affrettata a fornire ai gendarmi la propria testimonianza in merito a quel terribile incidente in cui ha rischiato di morire. La Kahraman, senza alcun'esitazione, ha fatto il nome di Demir Yaman, che era già stato arrestato con l'accusa di aver attentato alla vita della dottoressa.

Terra Amara Anticipazioni: Sermin va a trovare Demir in carcere...

Il signore di Cukurova si trova dietro le sbarre. Demir è irritato perché sa che sta subendo un'ingiustizia, però vuole sperare che, presto, la verità verrà a galla e, di conseguenza, verrà scarcerato. Intanto, l'imprenditore ha anche ricevuto la visita di Sermin, la quale, senza successo, ha tentato di fargli sapere che cosa aveva scoperto. La bionda voleva dirgli che è entrata a conoscenza del fatto che il vero nome di Umit è Ayla, nome che, mentre era ricoverata in ospedale delirante, Sevda non faceva che ripetere. Per Sermin è indubbio, le due si conoscono, ma, per qualche strana ragione, lo tengono segreto. Lo Yaman, tuttavia, non ha dato ascolto alla cugina, e l'ha persino mandata via...

Fikret vuole far scagionare Demir, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 1° dicembre 2023

Mujgan ha rivelato a Fikret di essere sicura che per l'incidente dell'amica sia stato arrestato un innocente: è certa che il marito di Zuleyha non c'entri niente con l'accaduto. D'altra parte, il giovane sa che l'amata ha ragione. Infatti, la Kahraman è caduta dalle scale in seguito ad un loro violento litigio. Inoltre, Fikret non le ha neanche prestato soccorso. Per il nipote di Fekeli è quindi giunto il momento di fare i conti con la propria coscienza, una coscienza che lo sta spingendo a fare ritorno a Cukurova per raccontare la verità e, dunque, permettere che Demir venga scagionato!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.