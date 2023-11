La Promessa Anticipazioni 1° dicembre 2023: Petra sbugiarda e svergogna Pia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Petra passerà all'attacco contro Pia e la svergognerà davanti a tutti. Intanto Don Alonso confesserà a Catalina che sono ancora in difficoltà famigliari.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 1° dicembre 2023, alle ore 16.45 circa, Don Alonso confesserà a Catalina di essere preoccupato per la loro situazione finanziaria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese confesserà alla figlia che senza il denaro del Barone non potranno andare avanti. Intanto Manuel cercherà di capire da Martina se prima dell’amnesia amasse o meno Jimena mentre Petra, scatenata più che mai, sbugiarderà Pia davanti a tutti, rivelando che la governante è ancora incinta.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso rivela a Catalina che sono ancora in bancarotta

L’apertura del testamento del Barone non ha soltanto umiliato Lorenzo ma ha messo con le spalle al muro Don Alonso. Il marchese confesserà alla figlia che la dote di Jimena basterà a saldare solo i debiti e che la vendita del palazzo di Cadice, unica eredità paterna di Cruz, li aiuterà per poco tempo. Si dovrà pensare a un altro modo per salvare la tenuta, da tempo in pericolo. Catalina, con la sua abilità imprenditoriali, riuscirà a inventarsi qualcosa? Troverà un modo per far quadrare i conti?

La Promessa Anticipazioni: Petra svergogna Pia davanti a tutti

Petra è scatenata più che mai. La donna vuole a tutti i costi che Pia venga cacciata dalla tenuta e che finalmente lei possa prendere il suo posto come governante. In attesa che Cruz faccia le sue mosse e si liberi della cameriera traditrice, la malefica donna svergognerà la sua rivale davanti a tutti, rivelando che è ancora incinta e che non ha abortito come ha fatto credere. Cosa farà ora la nostra Pia?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel avrà le risposte che cerca?

Manuel ha baciato Jimena ma ha ripensato a Jana. Per il ragazzo è stato un vero shock e lo ha spinto a capire cosa provi davvero per sua moglie ma soprattutto se prima della sua amnesia, provasse davvero dei forti sentimenti per lei. Il marchese ha cominciato a pensare che la sua consorte gli abbia mentito o che comunque abbia esagerato nel descrivere il loro grande amore. C’è qualcosa che non va e vorrà scoprirlo. L’unica persona in grado di dargli una risposta sincera è Martina, alla quale chiederà di dirgli se precedentemente al suo incidente, lui e Jimena si amassero davvero così tanto. La cugina lo aiuterà a raggiungere la verità?

