Beautiful: Steffy e Hope sempre più rivali. Chi tra le due sorellastre ha ragione?

Hope e Steffy di nuovo in guerra e stavolta non c'entra Liam. Ma chi tra lue splendide rampolle della Soap Beautiful ha ragione? Vi diciamo la nostra!

Steffy e Hope sono sempre più rivali! Nonostante siano passati tanti anni e soprattutto abbiano entrambe lasciato perdere Liam, a lungo tempo conteso, la Forrester e la Logan sono ancora in guerra e stavolta, come ci stanno rivelando giorno per giorno le Anticipazioni Americane di Beautiful, la sfida sarà la più dura di sempre. Hope potrebbe presto prendersi la sua rivincita su Steffy, rovinando il suo matrimonio e insinuandosi nella vita, nel cuore e nel letto di suo marito.

Ma a prescindere da come evolverà questa storia – che probabilmente ci farà compagnia per tutta l’estate – chi ha ragione tra le due giovani rampolle? C’è chi è nel giusto o sono entrambe nel torto? Vi diciamo la nostra.

Beautiful: Steffy ha esagerato ma…

Prima di cominciare ammettiamo sin da subito di preferire Steffy a Hope. Non abbiamo troppa simpatia per la Logan, anche se negli ultimi tempi ci ha fatto sperare di poterci ricredere su di lei, soprattutto dopo aver spedito Liam nel dimenticatoio. In passato e un po’ anche adesso, parteggiamo per la brunissima Forrester, ultimamente un po’ troppo su di giri. Sarà forse la questione di Sheila, sarà forse per via del marito confuso e infelice ma l’intromissione della ragazza nella vita sentimentale del fratello, non ci è proprio piaciuta. Benché abbia sicuramente avuto ragione a preoccuparsi per lui e per la sua labile salute mentale, dal nostro punto di vista avrebbe dovuto dargli maggiore fiducia e darla anche che alla sua sorellastra, soprattutto perché Hope non è una che si concede facilmente ed evidentemente provava e forse prova ancora, un forte sentimento per Thomas.

Steffy ha sicuramente sbagliato a intromettersi nella vita privata di Thomas e Hope ma non ha fatto male a mettere in guardia la Logan da Sheila e a a sguinzagliarle Brooke contro, avvertendola delle azioni scellerate della figlia. La Carter è sempre stata un pericolo e tale rimarrà, visto che è come l’erba cattiva e, possiamo dirlo, non muore mai. La Forrester ha anche fatto bene, sempre secondo noi, a prendere provvedimenti sul futuro della Hope for the Future ma prima di pensare a tagliare i fondi e a chiudere la collezione, avrebbe agito con più maturità se ne avesse parlato con Hope e avesse provato a trovare una soluzione insieme a lei.

Beautiful: Un cambiamento a metà per Hope

Hope non ci ha mai convinto pienamente e il suo comportamento, fin troppo buono e accomodante, ci è risultato sempre un po’ too much! Negli ultimi tempi abbiamo però sperato in una rinascita del personaggio e stavamo persino provando una certa simpatia per lei, soprattutto perché – diversamente da sua madre – è riuscita finalmente a vedere il buono in Thomas e a sforzarsi di comprenderlo. Ma la meravigliosa trasformazione della Logan è avvenuta, secondo noi, quando ha dato il benservito a Liam dopo che lui non le ha dato il sostegno necessario davanti ai primi problemi della Hope for the Future e anzi le ha messo i bastoni tra le ruote. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno raccontato di come la bionda si sia innervosita con lo Spencer quando lui – dopo averla tradita numerose volte e non solo con un bacio – è andato su tutte le furie per l’incontro romano tra la consorte e il suo rivale. Stavolta però la faccia tosta del figlio di Bill non ha avuto la meglio e Hope si è presa la sua rivincita su tutte le volte che lei è stata in panchina ed è stata pure capace – un po’ troppo – di perdonarlo.

Avremmo quindi potuto parteggiare per lei e pensare che finalmente avesse raggiunto, per simpatia, il livello di Steffy ma poi il ritorno della guerra tra Forrester e Logan e la questione della chiusura della Hope for the Future ci ha deluso. Perché urlare alla vendetta e non andare da Ridge o da Carter e dire apertamente di voler vedere i numeri della collezione e poi decidere di fare un piccolo passo indietro per non rovinare l’azienda? Eppure quando si è trattato della prima volta, la Logan ha ragionato con intelligenza e maturità, desiderando di riavere Thomas al suo fianco, nonostante l’ennesimo tradimento – e non carnale – subito da lui. Per non parlare della questione di Douglas che ci ha lasciato sempre piuttosto perplessi e che ci ha fatto pensare che Hope volesse un po’ troppo il controllo sul suo figlio adottivo e lasciasse che il piccolo subisse il distacco da suo padre, senza prendere delle decisioni – se non dopo molto tempo – definitive e meno traballanti.

Beautiful: Chi ha ragione tra Steffy e Hope?

Simpatie a parte, l’ago della bilancia di questa guerra non pensa dalla parte né di Hope né di Steffy. Entrambe hanno dimostrato sprazzi di maturità e di poca lungimiranza, alternandosi abbastanza lucidamente. Se volessimo quindi rispondere alla domanda su chi abbia ragione, risponderemmo così: ha ragione Beautiful che, con le sue trame a volte fin troppo assurde, rimane salda al suo posto da più di trent'anni – quasi quaranta anzi – senza perdere smalto e regalandoci dopo anni un nuova guerra Forrester/Logan che continuerà anche dopo quella tra Stephanie/Taylor e Brooke.

