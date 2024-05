Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy sguinzaglia Brooke contro Hope. La piccola Logan deve stare lontana da Finn!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy non può più sopportare l'atteggiamento della sua sorellastra. Convinta che la ragazza possa avere una cattiva influenza su Finn, la Forrester ha deciso di far intervenire Brooke, l'unica in grado di far ragionare la piccola Logan. Scopriamo cosa sta succedendo nella Soap.

Hope è fuori controllo? Niente paura, ci pensa Steffy! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester non ha alcuna intenzione di lasciare che la sua sorellastra causi guai e per questo è pronta a intervenire per frenare i suoi (bollenti) spiriti. E quale modo migliore se non quello di scatenarle contro Brooke? La Logan senior è l’unica in grado di far ragionare la figlia e di convincerla a stare lontano da Sheila e da Finn! Ma questa tecnica funzionerà?

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy scopre che Hope sostiene Sheila

Hope si è schierata dalla parte di Finn ma anche di Sheila. La reazione della ragazza ha fatto tremare sia Liam che Ridge, sconvolti dal fatto che la Logan possa davvero credere che la Carter sia cambiata, nonostante tutto quello che ha fatto alla sua famiglia. A storcere il naso per questa strana situazione è stata però soprattutto Steffy. Avvertita dallo Spencer, la rampolla della Forrester Creations ha cominciato ad affilare le unghie, convinta che la sua sorellastra non solo abbia perso completamente il senno ma sia pure molto pericolosa per suo marito. Nessuno dovrebbe alimentare false speranze sulla redenzione di una pazza criminale come la rossa e Hope Logan dovrà stare lontano da suo marito, fin troppo sensibile a questo argomento.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy fermerà Hope!

Steffy ha scoperto che Hope sostiene la tesi che Sheila possa essere davvero cambiata. L’idea che la sua sorellastra possa in qualche modo influenzare Finn – che non desidera altro che convincere tutti che la sua madre naturale sia davvero redenta – l’ha fatta inorridire e ha giurato di fermare la Logan costi quel che costi. Per poter meglio frenare le strane opinioni che l’ex moglie di Liam si è fatta, la direttrice della Forrester Creations si è rivolta a un’alleata preziosa, forse l’unica in grado di frenare gli istinti folli della bionda. Stiamo parlando di Brooke, madre di Hope ma anche tra le più scatenate nemiche di Sheila Carter. La moglie di Ridge, superato l’iniziale stupore, ha accettato l’incarico di rimettere in riga la sua adorata figlioletta.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy scatena Brooke contro Hope

Steffy è riuscita nel suo intento, ovvero trovare qualcuno che l’aiuti a tenere Hope lontana da Sheila e soprattutto a frenare i suoi bollenti spiriti da crocerossina con Finn. La Logan senior ha accolto con grande stupore la notizia che sua figlia sostenga la tesi del cambiamento di Sheila e ha deciso di affrontarla per riportarla alla ragione e per suggerirle di non mettersi ulteriormente nei guai aumentando le speranze in Finn e mettendosi contro Steffy Forrester, già in agguato. Ma purtroppo neanche i consigli della cara mamma riusciranno a convincere la biondina a non presentarsi alle nozze di suo padre e a dare, sebbene indirettamente, manforte a Sheila Carter. L’atteggiamento della ragazza farà sicuramente infuriare tutti e forse solo l’intervento di Thomas, tornato da Parigi, potrebbe risolvere la situazione… forse!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.