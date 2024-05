Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 maggio 2024: Hope rivuole Thomas alla Forrester ma Steffy dice NO!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 31 maggio su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Steffy cercherà di convincere Hope a non riassumere Thomas. La Forrester non vuole dare un'altra opportunità al fratello ma la Logan continuerà a insistere.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda il 31 maggio 2024 alle ore 13.50 su Canale5, ci rivelano che Hope avrà fatto la sua scelta. Vinta ogni remora, la Logan cercherà di convincere Steffy a riassumere Thomas alla Forrester e a permettergli di tornare a lavorare alla Hope fo the Future. La figlia di Ridge non sarà però per nulla convinta che riaccogliere lo stilista alla Forrester sia una buona idea e cercherà di dissuadere la sorellastra, sostenendo che il giovane designer debba pagare per i suoi errori e che stavolta non possa farla franca. Le due giovani troveranno un accordo che permetterà di salvare la collezione e di non darla vinta a Thomas?

Anticipazioni Beautiful: Hope ha fatto la sua scelta. Rivuole Thomas

Hope ha tentennato visibilmente e davanti al flop della sua collezione ha cominciato a domandarsi se non sia necessario riassumere Thomas in azienda. Nonostante abbia ancora un conto in sospeso con il Forrester e non possa dimenticare di essere stata di nuovo ingannata da lui, la Logan è arrivata alla conclusione che il suo ritorno alla Forrester Creations sia fondamentale per salvare la Hope for The Future. Nonostante la sua bravura, Zende non è riuscito a entrare nel mood giusto per dare sprint alla linea giovanile e sostenibile della figlia di Brooke e ora tutta la Forrester ha subito enormi perdite e ha dovuto affrontare critiche negative, che potrebbero essere molto pericolose. Hope deve per forza correre ai ripari e la soluzione è solo una: riaccogliere il suo lead designer.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Steffy in disaccordo

Hope ha rivelato a Steffy la sua intenzione di riassumere Thomas e di volerlo fare solo e unicamente per salvare la sua collezione. La Forrester ha sgranato da subito gli occhi, convinta che suo fratello non debba averla vinta e che non possa tornare alla Forrester Creations senza aver scontato la sua punizione. La figlia di Brooke insisterà con la sua sorellastra e cercherà di farle capire che si tratta dell’unica soluzione per non rinunciare alla sua linea e per non vedere vanificati anni di duro lavoro. Le dirà però anche di non essere entusiasta di questa scelta e di voler trovare un modo per non dover passare troppo tempo con il designer.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy cerca di convincere Hope a non riassumere Thomas

Hope riferirà a Steffy di non essere contenta di dover richiamare Thomas a lavorare con lei. La ragazza confesserà alla sorellastra di sentirsi costretta a fare questa scelta per salvare il lavoro di una vita e una collezione per cui ha sempre dato tutta se stessa. Steffy non riuscirà a convincersi che sia una buona idea e tenterà di dissuadere la sorellastra dal lasciarsi condizionare da suo fratello. La Forrester spererà che la figlia di Brooke cambi idea e che capisca, il prima possibile, di dover trovare una diversa soluzione. Thomas non potrà averla vinta né ora né mai. Le cose però potrebbero presto cambiare e sarà tutta colpa di nuove critiche negative e di nuove perdite economiche in azienda, tutte dovute all’insuccesso della Hope for the Future.

