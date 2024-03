Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy "caccia Thomas" da Los Angeles. Il Forrester si darà alla fuga?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha proposto a Thomas una soluzione al "problema Hope". La Forrester ha deciso di andarci giù pesante e per separare suo fratello dalla Logan, ha proposto un lungo viaggio a Parigi, senza ritorno. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

Lo scontro tra Steffy e Hope, di nuovo rivali a causa di Thomas, ha portato le due ragazze a prendere delle pozioni chiare e antitetiche. Mentre la Logan non ha intenzione di chiudere la sua relazione con il Forrester e anzi vorrebbe al più presto parlare con lui e spiegargli meglio perché ha rifiutato di sposarlo, la figlia di Ridge vuole a tutti i costi che suo fratello si allontani dalla bionda e che per farlo si prenda un periodo di pausa – di lunga durata – a Parigi. Insomma Steffy ha consigliato a suo fratello di prendere il loro jet privato e di trasferirsi in Francia, lontano da tentazioni e da donne che potrebbero ancora fargli del male. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy vuole che Hope stia lontana da Thomas

Doveva succedere prima o poi ma non avremmo mai immaginato che Steffy prendesse simili posizioni e si mettesse contro la relazione tra Hope e Thomas, così violentemente. Avevamo invece ipotizzato che vedendo il suo fratellone di nuovo felice, la ragazza si convincesse che finalmente fosse giunto il momento di deporre le armi contro la Logan. E invece non solo non ha mai appoggiato il loro modo di passare le serate ma ha continuato a pensare che la bionda avesse perso il controllo di se stessa e considerasse lo stilista solo un giochino sessuale. E la conferma a quanto ha sempre creduto, le è arrivata nel momento in cui Hope ha spezzato il cuore a Thomas, rifiutando di diventare sua moglie.

Nonostante le spiegazioni della Logan, non pronta a convolare a nozze con nessuno, non dopo un matrimonio appena finito e che l’ha messa per anni a dura prova, Steffy ha preso la palla al balzo per dichiarare guerra al regno del terrore di Hope e Brooke. Le Logan, con il loro ormai atteggiamento comune, dovranno pagare per tutto il male che hanno fatto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope si difende

Steffy è certa che Hope sia diventata come sua madre e che non riesca a capire il male che sta facendo a suo fratello. La Logan ha però più volte spiegato – e un po’ ci crediamo – di non aver mai voluto ferire il Forrester, di amarlo sinceramente e di aver solo bisogno di tempo per poter di nuovo indossare un abito bianco e diventare sua moglie. Tempo che secondo Steffy – e pure per Thomas – le era stato già abbondantemente concesso. Hope si è quindi trovata a dover spiegare a tutti, Brooke e Ridge compresi, le motivazioni delle sue scelte, convinta di non aver fatto niente di male e di dover solo avere il modo di spiegare, con calma, tutto al Forrester. Peccato però che potrebbe non averne occasione.

Trame e Anticipazioni Americane: Steffy propone a Thomas di lasciare Hope e trasferirsi a Parigi

Hope potrebbe non avere l’occasione per chiarirsi con Thomas e sarebbe tutta colpa di Steffy e delle sue idee per risolvere i problemi del fratello. La Forrester vuole che lo stilista tronchi la sua relazione con la Logan e cominci a vivere senza il suo pensiero. Di certo però non lo può fare stando a Los Angeles. Per questo gli ha proposto di fare le valigie, prendere Douglas e trasferirsi a Parigi, dove ricominciare una vita senza più Hope e senza più alcun pensiero che possa in qualche modo turbarlo o farlo vacillare. Ma Thomas accetterà di dire addio alla sua casa ma soprattutto alla donna che ama? Tenterà ancora una volta di ascoltare la bionda e non sua sorella, che potrebbe presto affilare i coltelli per la guerra?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.