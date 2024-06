Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy taglia i fondi e chiude la Hope for The Future

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha preso una decisione sconvolgente. La Forrester ha comunicato a Hope la sua volontà di chiudere per sempre la Hope for The Future. Sarà per vendetta verso la Logan o ci saranno altre ragioni? Scopriamo quello che sappiamo sugli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

La Forrester Creations trema e stavolta le sue mura potrebbero crollare. Tutto questo a causa della decisione di Steffy di chiudere la Hope for The Future. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester ha rivelato a Hope la sua intenzione di tagliare i fondi alla sua collezione, in crisi a causa della partenza di Thomas a Parigi. Ma la vera ragione per cui la figlia di Ridge potrebbe voler cambiare le carte in tavola – di nuovo – nella vita di Hope, potrebbe essere legata al suo desiderio di vederla lontana dall’azienda ma soprattutto da suo marito Finn. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda ora negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy pronta a tutto per tenere Finn lontano da Sheila

Finn lo ha fatto davvero. Il ragazzo non ha saputo dire di no a Sheila e si è trattenuto alla cerimonia del matrimonio della criminale con Deacon, nonostante la sua decisione di non fare da testimone allo Sharpe. Il dottore è tornato a casa con aria colpevole e ha rivelato alla moglie di essersi imbattuto nelle nozze di sua madre e di avervi solo assistito. Peccato però che una foto – pubblicata sul Web – ha fatto infuriare Steffy ancora di più e le ha dato la conferma che il ragazzo non ha solo guardato l’evento ma vi ha partecipato attivamente. La cosa l’ha fatta innervosire come non mai e l’ha portata non solo a intimare al consorte di imparare, immediatamente, a saper dire di no, ma anche a prendere contromisure contro chiunque possa essere una cattiva influenza sul suo Finn.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy vuole chiudere la Hope for The Future

Steffy è convinta, da qualche tempo, che Hope non sia una buona compagnia per Finn e che possa diventare persino pericolosa. La vicinanza della Logan a Deacon e di conseguenza a Sheila – che crede persino cambiata e redenta – ha messo in allarme sia la Forrester che la stessa Brooke, che ha tentato in ogni modo di far ragionare la figlia. Steffy sa però che quando si tratta del proprio sangue e dei suoi “bambini”, la sua matrigna non è in grado di intervenire con polso fermo. Toccherà quindi a lei fare qualcosa. La figlia di Ridge ha preso le redini della situazione e ha deciso di allontanare la sua sorellastra dalla sua azienda, tagliando i fondi alla sua collezione. La scusa? La Hope for the Future non ha più un lead designer di successo e presto accadrà quando avvenuto in passato, ovvero un flop micidiale che porterà la Forrester Creations a spendere fin troppo denaro per nulla.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Steffy ai ferri corti

La decisione di Steffy non può ovviamente essere accettata da Hope, che non intende rinunciare alla sua collezione e che, a onor del vero, è certa che RJ e Zende riusciranno – collaborando – a sostituire egregiamente Thomas. La Logan non è al corrente che suo fratello e l’altro Forrester siano ai ferri corti e che davvero la sua linea rischi la rovina - lo stesso Carter se n'è accorto - ed è convinta che la scelta della sua sorellastra sia solo una ripicca e un altro modo per intromettersi nella sua vita. Del resto se Thomas ha lasciato Los Angeles è per colpa sua, non certo per sua volontà. Convinta di essere stata di nuovo sabotata, Hope Logan ha promesso alla sua rivale di sempre di lottare con le unghie e con i denti affinché nessuno la metta più in un angolo e presto potremmo vederla scatenare la sua ira. La guerra Forrester - Logan sta per riniziare!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.