Beautiful Anticipazioni e Trame Puntate Americane: È finita! Hope e Liam firmano le carte del divorzio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Hope e Liam sono arrivati al capolinea. I due ragazzi firmano le carte del divorzio. Tra loro è finita per sempre? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap, in Italia in onda su Canale5.

È finita, ci siamo! Per Hope e Liam non c’è più nulla da fare. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due ragazzi hanno deciso di divorziare e hanno firmato le carte del divorzio. Ma durante il loro ultimo incontro come marito e moglie, sono emerse delle nuove verità. Scopriamo insieme quali sono e analizziamo tutto quello che è successo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope ha deciso di concedere il divorzio a Liam

Brooke e Hope si sono ritrovate una contro l’altra, per la prima volta nella loro vita. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelano che la Logan senior, nelle puntate della Soap andate in onda negli Stati Uniti, ha tentato di convincere sua figlia a tornare da Liam e a salvare il suo matrimonio. Hope ha però deciso di non ricominciare la sua vita con lo Spencer, stanca di non essere mai stata e di non esserlo tutt’ora, l’unica donna della sua vita. La giovane stilista ha confessato alla madre di aver intenzione di rimanere con Thomas e di concedere loro un’opportunità. Il Forrester le ha infatti dimostrato più volte e per anni, di pensare solo a lei e ora merita di avere una possibilità di essere felice.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope non vuole fare la fine di sua madre

Hope ha le idee molto chiare su come debba andare da ora in poi. La ragazza vuole dare un’opportunità a Thomas, visto che lui le ha sempre dimostrato di amare lei e solo lei. La giovane confesserà alla madre e poi anche a Liam, di essere stanca di avere sempre paura di essere sostituita da un’altra donna. Non vuole fare la vita di Brooke, sempre spaventata che il proprio compagno corra dall’altro suo amore, appena le cose si complicano. Hope rivelerà di non riuscire più a mettersi in competizione con Steffy e di non sopportare che il suo compagno abbia sempre messo la Forrester in primo piano, nonostante il loro matrimonio. Insomma la colpa di tutto quello che è successo è da ricercarsi in tutti gli anni che Hope, Steffy e Liam hanno dato origine a un triangolo amoroso, degno di quello tra Brooke, Ridge e Taylor.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam firmano le carte del divorzio

Nelle puntate di Beautiful andate in onda negli Stati Uniti, Hope ha confessato di non poter continuare a sentirsi il terzo incomodo o una seconda scelta e di aver deciso di stare con Thomas per essere finalmente amata come desidera. I tira e molla che lei, Steffy e Liam hanno fatto in questi anni, l’hanno tormentata e non intende fare come sua madre che, pur di stare con Ridge, ha accettato addirittura di contenderselo con Taylor. Le cose per lei dovranno essere diverse. Visto che Liam anche questa volta è corso dalla madre della sua Kelly, è tempo di rompere questo gioco malefico.

Hope ha quindi deciso di accettare di divorziare da Liam e lo ha incontrato nella loro casa, per parlare un’ultima volta faccia a faccia come marito e moglie. La ragazza ha fatto preparare le carte del divorzio e nelle scorse puntate di Beautiful andate in onda negli USA, ha deciso di firmarle. Liam è rimasto piuttosto stupito di essere preso alla lettera e di apprendere che la sua consorte ha alla fine scelto di dargli retta. Con le lacrime negli occhi e un amore ancora molto forte nel cuore, i due hanno firmato le carte e sancito definitivamente la fine del loro matrimonio. Ognuno andrà per la sua strada. Hope tornerà da Thomas, questo è sicuro, ma Liam deciderà di bussare di nuovo alla porta di Steffy? E stavolta la Forrester cederà o lo rimanderà a casa? Finn interverrà per impedire che lo Spencer mini il rapporto con la sua amata? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.