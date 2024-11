Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia di Ilgaz e Ceylin, protagonisti dell'appassionante Serial Turco. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 novembre 2024 - l’atmosfera della Città Eterna farà vacillare Ridge, che confesserà a Brooke di essere ancora innamorato di lei. La Logan non potrà però ancora cantare vittoria. Il Forrester le rivelerà di pensare che la loro relazione sia finita e che sia arrivata a un momento di rottura tale, da essere spenta e affaticata. Tutto questo a causa del loro passato, che non si potrà cancellare. A Los Angeles, Liam cercherà di prenotare un posto su un volo verso l’Italia. La missione amorosa dello Spencer non sarà però facile. Troverà parecchie difficoltà sul suo cammino e purtroppo pure il finale non sarà dei migliori... Qui la trama completa di Beautiful.

Segreti di Famiglia: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 novembre 2024

Nella puntata di Segreti di Famiglia di oggi - 12 novembre 2024 - Ilgaz sarà molto in difficoltà. Da una parte ci sarà il segreto che potrebbe distruggere suo padre, e farlo finire in galera, dall’altra ci sarà l’amore che ormai prova molto forte per sua moglie Ceylin. Il Kaya deciderà di seguire il suo cuore e di non continuare con le menzogne che hanno rovinato fin troppo la vita della sua consorte: confesserà tutto all'amata e la reazione della ragazza sarà quella che lui, purtroppo, si aspettava. L’avvocato sarà una furia e sarà soprattutto tormentata dall’idea che se Metin non avesse fatto quello che ha fatto, probabilmente Inci sarebbe viva... Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 12 novembre 2024 - la famiglia di Mehdi farà i conti con il terribile agguato di cui sono stati vittime. Nuh, nonostante quanto accaduto, continuerà a voler lavorare per Baris. Cemile, come sempre, non sarà d’accordo e spronerà il marito a lasciar perdere e a dimettersi. Nermin invece riceverà una bellissima notizia. Grazie all’aiuto dell’amato collega di sua figlia, la donna potrà riavere tutto il suo patrimonio, compresa la sua casa. Per festeggiare inviterà Sultan ed Emine a fare shopping. Anche Zeynep sarà molto più serena e sarà felice di passare una bella giornata insieme a Baris, senza avere quei terribili sensi di colpa che l’hanno tormentata prima della scarcerazione di Mehdi... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 novembre 2024 - Petra scoprirà da Don Romulo che a scegliere Feliciano come aiutante di Curro, durante la battuta di caccia, è stata Cruz. La domestica comincerà a sospettare che la marchesa c'entri qualcosa con la morte di suo figlio. Intanto Curro, stanco di rimanere nella sua stanza, lascerà la tenuta insieme a Catalina e Martina. Manuel continuerà invece a indagare su Abel. Deciso a scoprire a tutti i costi cosa nasconda il medico, partirà per Cordoba. Sua madre gli consiglierà di andare a visitare Jimena ma lui si rifiuterà categoricamente. Jana tenterà di convincere Maria a lasciar perdere lo sciopero, ma la ragazza sarà convinta di voler proseguire con questo progetto. Lope confesserà a Jana di non avere il coraggio di rivelare a Vera i suoi sentimenti... Qui la trama completa de La Promessa.

