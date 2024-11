La Promessa Anticipazioni 12 novembre 2024: Petra sconvolta da una rivelazione mentre Curro fugge dalla sua stanza!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 12 novembre 2024 vedremo che Petra comincerà a sospettare che Cruz sia responsabile della morte di Feliciano mentre Curro "fuggirà" dalla tenuta. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rete4.

La puntata de La Promessa in onda il 12 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete 4, sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Petra scoprirà da Don Romulo che a scegliere Feliciano come aiutante di Curro, durante la battuta di caccia, è stata Cruz. La domestica comincerà a sospettare che la marchesa c'entri qualcosa con la morte di suo figlio. Intanto Curro, stanco di rimanere nella sua stanza, lascerà la tenuta insieme a Catalina e Martina. Manuel continuerà invece a indagare su Abel. Deciso a scoprire a tutti i costi cosa nasconda il medico, partirà per Cordoba. Sua madre gli consiglierà di andare a visitare Jimena ma lui si rifiuterà categoricamente. Jana tenterà di convincere Maria a lasciar perdere lo sciopero, ma la ragazza sarà convinta di voler proseguire con questo progetto. Lope confesserà a Jana di non avere il coraggio di rivelare a Vera i suoi sentimenti.

La Promessa Anticipazioni Puntata del 12 novembre 2024: Petra scopre una verità sconvolgente

Petra è ancora sconvolta dalle parole di Ayala. La domestica ha cominciato davvero a credere che suo figlio non sia morto per un incidente e che qualcuno volesse morto Curro; il povero Feliciano è rimasto quindi vittima di un agguato destinato a far fuori il barone. Le cose prenderanno una piega ancora più drammatica, per lei, quando Don Romulo le rivelerà che ad assegnare Feliciano a Curro, durante la battuta di caccia, è stata Cruz. La cameriera dovrà fare i conti con un dubbio anzi con dei sospetti terrificanti. Possibile che la sua amata marchesa sia responsabile della morte del suo bambino, con cui si era appena riconciliata?

La Promessa Anticipazioni: Curro fugge dalla tenuta!

Don Alonso tiene sotto stretta osservazione Curro e non vuole che il ragazzo lasci la tenuta e nemmeno la sua camera. Il barone è però stanco di doversi sempre nascondere e di dover rimanere tappato nella sua stanza. Per questo approfitterà di un momento di svago di sua cugina Catalina e di Martina per fuggire. I tre si allontaneranno dalla tenuta insieme. Il marchese andrà su tutte le furie e la sua ira sarà motivata dalla grande preoccupazione che continua ad avere per suo nipote, anche se ha cominciato a pensare che non ci sia nessun assassino a piede libero. Lope confesserà a Jana di non sentirsi per niente pronto a rivelare a Vera i suoi sentimenti. Il ragazzo rivelerà di non avere proprio il coraggio di affrontare questo argomento romantico con la domestica che gli ha rubato il cuore. La cameriera dovrà escogitare qualcos’altro per convincerlo a fare questo passo, ma dovrà anche occuparsi di Maria in sciopero. Jana tenterà di far ragionare la sua amica e di farle smettere di sobillare il personale della tenuta, ma la Fernandez sarà talmente tanto determinata a portare avanti la sua ribellione, che non la starà nemmeno ad ascoltare. Vuole scioperare e otterrà quello che vuole!

Anticipazioni La Promessa: Manuel vola a Cordoba per indagare su Abel

Manuel ha sospettato di Abel e dopo alcune indagini ha scoperto che il medico nasconde davvero qualcosa. Il giovane marchese avrà intenzione di andare a fondo in questa situazione e per capire cosa il dottore non gli stia dicendo, penserà di recarsi a Cordoba - il luogo dell’incendio - per avere certezza dei suoi sospetti. Cruz lo spingerà ad andare a visitare Jimena, ma lui si rifiuterà categoricamente di rivedere la moglie, che ha ingannato tutti e che ha fatto soffrire soprattutto Jana.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.