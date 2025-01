Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, My Home My Destiny, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 gennaio 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.45, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 4 gennaio 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 4 gennaio 2025 - Steffy sarà più che mai convinta che il suo matrimonio sia solido. La ragazza confermerà a Liam di essere molto felice del suo rapporto con Finn e dirà che nulla potrà guastarlo se non un riavvicinamento di Sheila, che lei ritiene poco probabile. Peccato che la Forrester si sbagli di grosso e che suo marito, nel mentre, stia cedendo davanti alla Carter. Il Finnegan dichiarerà alla madre di sentire la sua mancanza. Il dottore sarà impegnato anche nel mettere in guardia Liam e nel fargli capire di stare lontano da sua moglie. Nel mentre comincerà il processo contro Sheila e i Forrester saranno convinti di liberarsi, per sempre, dell’incubo della rossa. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 4 gennaio 2025 - Meto afferra Zeynep, che tiene in braccio la piccola Mujgan, e le punta la pistola contro, intimando a Mehdi di gettare la sua. Quest'ultimo acconsente, ma proprio in questo momento sopraggiunge Nuh, che si scaglia contro il delinquente: ha inizio una violenta colluttazione. L'avvocato riesce a scappare con la bambina, mentre Meto continua a sparare nella loro direzione; allora Mehdi si mette in mezzo e viene colpito mortalmente. La terribile notizia giunge anche a tutti gli altri... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 28 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 gennaio 2025 - Candela spingerà Simona a capire cosa sia successo a sua figlia e a recarsi da Antonio per saperne di più. Intanto Lope sarà ancora molto turbato dalla rivelazione di Vera e si confiderà con Salvador. Il cameriere spingerà l’amico a convincere l’amata a dimenticarsi della borsa affinché non abbia più alcuna problematica con Cruz, che ora tiene per sé il denaro. La marchesa nel mentre metterà fretta a Pelayo e lo spingerà a far cambiare idea a Catalina e a sposarla il più velocemente possibile. Il suo intento sarà ovviamente quello di liberarsi della sua figliastra. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.