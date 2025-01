Beautiful Puntate del 4 gennaio 2025, Replica: Finn mette in pericolo la sua famiglia mentre negli USA la protegge da Hope

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda, in replica, su Canale5 il 4 gennaio 2025 rivedremo Finn farsi abbracciare da Sheila e rivelare di sentire la mancanza della sua madre biologica poco prima che cominci il processo contro la Carter. Negli USA invece il dottore ha promesso di difendere Steffy da Hope, più pericolosa che mai.

Le puntate di Beautiful in onda il 4 gennaio 2025, alle ore 13.50, saranno le repliche degli episodi trasmessi il 20 e il 21 dicembre 2024. La Soap di Canale5 continua a farci compagnia con trame già viste e tornerà con quelle inedite a partire dal 7 gennaio 2025, dopo le vacanze natalizie.

Nei due episodi di sabato rivedremo Steffy più che mai convinta che il suo matrimonio sia solido. La ragazza confermerà a Liam di essere molto felice del suo rapporto con Finn e dirà che nulla potrà guastarlo se non un riavvicinamento di Sheila, che lei ritiene poco probabile. Peccato che la Forrester si sbagli di grosso e che suo marito, nel mentre, stia cedendo davanti alla Carter. Il Finnegan dichiarerà alla madre di sentire la sua mancanza. Il dottore sarà impegnato anche nel mettere in guardia Liam e nel fargli capire di stare lontano da sua moglie. Nel mentre comincerà il processo contro Sheila e i Forrester saranno convinti di liberarsi, per sempre, dell’incubo della rossa.

Intanto nelle puntate americane della Soap, Finn e Steffy hanno appena passato il Natale insieme e si sono dichiarati il loro amore. Il medico ha promesso a sua moglie di sostenerla con tutte le sue forze nella sua lotta contro Hope, più che mai pericolosa.

Beautiful Anticipazioni 4 gennaio 2025: Finn cede alle lusinghe di Sheila

Liam ha chiesto scusa a Steffy e le ha promesso di non permettersi mai più di baciarla. La ragazza lo ringrazierà e gli confermerà di aver finalmente trovato la felicità accanto a Finn. La giovane confiderà al suo ex marito di fidarsi ciecamente del suo compagno e di essere certa che tra loro andrà tutto bene. Nessuno potrà separarli, nessuno tranne Sheila. La Forrester ha un’unica sola paura, ovvero che la rossa possa tornare a rovinare la sua famiglia ma per lei si tratta di un’ipotesi remota, visto che di lì a poco comincerà il processo che condannerà la criminale all’ergastolo.

Steffy purtroppo si illude che il pericolo venga solo dalla sua odiata suocera. Dovrà invece guardarsi le spalle da suo marito. Sheila ha incantato Finn e lo porterà a rivelare di sentire la sua mancanza e di averla sempre sentita nel corso della sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Comincia il processo contro Sheila

Nelle puntate in onda il 4 gennaio 2025, repliche del 20 e 21 dicembre 2024, rivedremo anche l’inizio del processo contro Sheila. Finn, che non dirà nulla a Steffy del suo incontro con la Carter, con tanto di abbraccio, si stupirà della presenza di Liam in aula. Il dottore metterà in guardia lo Spencer e gli dirà di non farsi strane idee su Steffy, ora che tra lui e Hope è tutto finito. Intanto Eric e Brooke, in attesa di notizie da parte di Ridge, parleranno di quanto la rossa sia stata un pericolo per la loro famiglia e non vedranno l’ora che l’incubo finisca. Peccato però che le cose non vadano come da loro sperato.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Steffy uniti più che mai

Mentre nelle puntate italiane di Beautiful stiamo assistendo al manifestarsi delle debolezze di Finn, negli episodi americani della Soap, il dottore sembra aver rinunciato ad avere un rapporto con sua madre e le sta alla larga. Il medico ha dimostrato di amare sua moglie e di essere così tanto connesso a lei da sentire persino quando è in pericolo. Finn ha salvato Steffy dalla furia di Luna, che ha tentato di uccidere la Forrester dopo che questa ha scoperto i suoi piani folli per conquistare Bill e incriminare sua madre Poppy al suo posto.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy in gabbia! Luna vuole ucciderla

Tra Steffy e Finn il sodalizio è più che mai forte e si dimostrerà tale anche per distruggere Hope, più che mai pericolosa, visto che – insieme a Carter – sta controllando la Forrester Creations.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.