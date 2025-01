My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 gennaio 2025: La morte di Mehdi

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 4 gennaio 2025 su Canale 5: Mehdi viene ferito mortalmente!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 gennaio 2025 alle 14:30, Meto afferra Zeynep, che tiene in braccio la piccola Mujgan, e le punta la pistola contro, intimando a Mehdi di gettare la sua. Quest'ultimo acconsente, ma proprio in questo momento sopraggiunge Nuh, che si scaglia contro il delinquente: ha inizio una violenta colluttazione. L'avvocato riesce a scappare con la bambina, mentre Meto continua a sparare nella loro direzione; allora Mehdi si mette in mezzo e viene colpito mortalmente. La terribile notizia giunge anche a tutti gli altri...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi minacciato!

Mehdi si è cacciato per l'ennesima volta in un gran bel guaio. L'uomo, deciso ad abbandonare la sua vita piena di pericoli per poter vivere in pace insieme alla piccola Mujgan, si è recato da Cengiz per fargli sapere di aver fatto la sua scelta: avrebbe presto smesso di lavorare per lui. Allora, Cengiz gli ha detto a brutto muso che, se avesse abbandonato la gestione dei suoi loschi affari, gli avrebbe dovuto restituire l'intera - ed ingente - somma che gli aveva prestato per pagarsi la cauzione, altrimenti una persona amata ne avrebbe pagato le conseguenze...

My Home My Destiny Anticipazioni: Per Mehdi si mette male...

Dopo le minacce, sono venuti i fatti: i cari di Mehdi hanno subito degli attacchi. Zeynep e Baris erano terrorizzati al pensiero che sarebbe potuto accadere qualcosa di ancor più terribile ai loro famigliari, così come Ali Riza. Quest'ultimo si è messo subito in contatto con un suo caro vecchio amico, Sadi, il quale aveva il compito di far sentire tutti al sicuro. Allora, Ali Riza ha condotto Sadi a casa di Nuh per presentargli Mehdi, e per spiegargli che lui poteva rappresentare la soluzione al problema che aveva con Meto. Purtroppo, però, da lì a breve la situazione è degenerata.

Mehdi muore, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 4 gennaio 2025

Mentre Sadi e Nuh restano con Mehdi, Ali Riza si allontana in macchina insieme a Zeynep, che ha con sé la piccola Mujgan, e Cemile. Durante il tragitto, però, l'automobile su cui stanno viaggiando viene fermata da Meto e dai suoi scagnozzi. Il delinquente punta una pistola contro l'avvocato e le ordina di scendere immediatamente con la bambina. Meto strattona Zeynep, e l'ex meccanico, sopraggiunto per tempo, gli punta la pistola contro. Il malvivente gli impone di abbassare l'arma, e Mehdi esegue, quando all'improvviso arriva Nuh, che si scaglia contro Meto: tra i due inizia una violenta colluttazione. La mora, sempre con Mujgan in braccio, si dà alla fuga, mentre Meto spara nella loro direzione; l'ex marito di Zeynep, per salvare quest'ultima, si mette in mezzo e viene raggiunto da un proiettile che lo uccide sul colpo. Mehdi muore sotto gli occhi di Zeynep e di Nuh, ma ben presto la sconvolgente notizia giunge fino alle orecchie di tutti gli altri...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.