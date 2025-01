La Promessa Anticipazioni 4 gennaio 2025: Simona preoccupata per Virtudes. La cuoca affronterà Antonio?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 4 gennaio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap,

Il ritorno di Virtudes ha portato con sé una serie di interrogativi, a cui Simona vorrà anzi dovrà rispondere. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Candela la spingerà a capire cosa sia successo a sua figlia e a recarsi da Antonio per saperne di più. Intanto Lope sarà ancora molto turbato dalla rivelazione di Vera e si confiderà con Salvador. Il cameriere spingerà l’amico a convincere l’amata a dimenticarsi della borsa affinché non abbia più alcuna problematica con Cruz, che ora tiene per sé il denaro. La marchesa nel mentre metterà fretta a Pelayo e lo spingerà a far cambiare idea a Catalina e a sposarla il più velocemente possibile. Il suo intento sarà ovviamente quello di liberarsi della sua figliastra.

La Promessa Anticipazioni 4 gennaio 2025: Simona in soccorso di Virtudes

Virtudes è tornata a La Promessa ma appena raccontato a sua madre di essere riuscita a parlare con Antonio, è scoppiata in lacrime. La cuoca ha subito capito che tra i suoi figli non deve essere andata come sperato ma la giovane si è rifiutata di dirle altro. Candela consiglierà all’amica di intervenire personalmente nella faccenda e di raggiungere immediatamente Martos, per parlare direttamente lei con suo figlio e scoprire cosa sia successo. Simona accetterà di avere un faccia a faccia con Antonio, che ha espressamente detto di non voler rivedere la madre per nessuno motivo?

La Promessa Anticipazioni: Lope sconvolto dalla rivelazione di Vera

Vera ha confessato a Lope che la borsa con i soldi ora in possesso di Cruz, è di sua proprietà. La ragazza ha rivelato una mezza verità al suo innamorato. Gli ha infatti sinceramente detto che il denaro è suo ma non ha certo spiegato lui di essere la figlia dei Duchi De Carril e di essere scappata di casa. Per giustificare la grande quantità di denaro ha inventato la scusa che suo padre sia un ladro e che lei gli abbia sottratto il bottino. Lope sarà molto preoccupato per questa confessione e chiederà una mano a Salvador per sapere come comportarsi. Il cameriere gli consiglierà di convincere la sua innamorata a non mettersi contro Cruz e di dimenticarsi di tutto, per evitare di essere licenziata.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Cruz non getta la spugna e vuole Catalina lontana dalla tenuta

Catalina non perdona e Pelayo si è ritrovato da solo all’incontro con padre Fermin. La marchesina ha rinviato le nozze, con l’intento di annullarle il prima possibile. Dopo aver scoperto i traffici del fidanzato non potrà certo sposarlo. Cruz però non intende permettere che il matrimonio non venga celebrato. Questo è infatti il solo modo, legale, di liberarsi della sua figliastra, da sempre una spina nel fianco per lei. Tornerà quindi a tormentare il conte, affinché lui convinca la sua innamorata a diventare sua moglie e a lasciare quindi la casa di suo padre. Pelayo le farà notare che visto quanto successo, le cose potrebbero non andare come da loro sperato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.