Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, My Home My Destiny, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 dicembre 2024, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 16.05, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione! Ricordiamo che eccezionalmente per questa settimana di Natale, Endless Love non andrà in onda - a parte sabato 28 dicembre -, mentre Beautiful andrà in onda in replica e My Home My Destiny verrà trasmesso in anticipo rispetto al solito.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 23 dicembre 2024

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 23 dicembre 2024 - Hope e Thomas sono felici come non mai ma soprattutto si sentono liberi anche se per il momento vorranno tenere segreto quanto successo tra loro. Forse avrebbero dovuto riconoscere i propri sentimenti molto tempo prima ma il matrimonio della Logan con Liam – con il quale ora sta divorziando – e le promesse che il Forrester ha fatto a tutta la sua famiglia, hanno impedito a entrambi di riconoscersi come anime affini. Galeotta fu Roma e il successo della Hope For The Future anche se, in verità, già durante la loro collaborazione a Los Angeles, ben prima di partire, aveva fatto nascere in loro il desiderio di concedersi l’uno all’altra. La figlia di Brooke ha effettivamente a stento nascosto la sua attrazione per il suo “fratellastro” e alla fine, dopo aver capito che suo marito non la supporterà mai come deve, ha deciso di concedersi la felicità che crede di meritare dopo tanto tempo... Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 23 dicembre 2024 - Cemile e Nuh sono in preda al panico. La rossa e suo marito non possono credere che Mehdi sia arrivato a rinchiudere Benal in casa per impedirle di fuggire, commettendo quindi la stessa identica pazzia commessa in passato, quando però la sua vittima era Zeynep: possibile che l'uomo non riesca mai ad imparare dai propri errori? Cemile e Nuh stanno provando a chiedere a Mehdi di ascoltarli, e di liberare quanto prima la poverina. L'ex meccanico, tuttavia, non sembra per niente predisposto a dar loro retta. Per fortuna, stanno per accorrere in aiuto dei coniugi e di Benal la protagonista e l'avvocato. Zeynep e Baris stanno per giungere a casa di Mehdi. Il loro inaspettato arrivo porterà ad un'incredibile svolta... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 dicembre 2024 - Salvador non vorrà più rimanere alla tenuta. Il ragazzo si sentirà inadeguato a restare a servizio dei marchesi e questo dopo aver fallito la sua prova per diventare primo valletto e dopo aver subito la dura ramanzina di Don Romulo, avvenuta purtroppo davanti a tutti. Il giovane informerà Maria di aver preso la sua decisione e le chiederà di seguirlo. Intanto Jimena penserà che la proposta dei suoi genitori possa davvero salvare il suo matrimonio e chiederà a Manuel di partire per Madrid. Il marchese si rifiuterà categoricamente di darle retta e le dirà ancora una volta che il loro matrimonio è finito. Curro invece continuerà ad accusare Martina di comportarsi come una bambina. Il suo atteggiamento e le sue bugie – per evitare che sua madre frequenti Ayala – stanno diventando veramente maleducato... Qui la trama completa de La Promessa.

