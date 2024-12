Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 dicembre 2024: Cominciano le repliche di Natale 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme quale puntata di Beautiful andrà in replica il 23 dicembre 2024 su Canale5 ma vediamo anche cosa sta succedendo nella Soap nelle puntate inedite in onda sulla CBS, negli Stati Uniti.

Beautiful non andrà in vacanza ma nelle settimane di Natale 2024, non andranno in onda gli episodi inediti della Soap di Canale5. Al loro posto, dal 23 al 28 dicembre 2024, saranno trasmesse delle repliche e saranno riproposte le storie che abbiamo visto nelle ultime due settimane.

Le repliche cominceranno, come detto da lunedì 23 dicembre 2024 e dovrebbero farci compagnia sino alla Befana, per poi essere sospese il 7 gennaio 2025. Rivediamo insieme cosa vedremo nella puntata di lunedì ma vediamo anche cosa sta succedendo, nel frattempo, negli episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti, un anno e qualcosa più avanti rispetto all’Italia e alle trame di Canale5.

Beautiful Anticipazioni 23 dicembre 2024: Hope e Thomas cedono alla passione ma nessuno deve sapere

Nella puntata di Beautiful, in replica il 23 dicembre 2024, ritroveremo Hope e Thomas a letto insieme. Sarà riproposto quindi l’episodio già visto il 9 dicembre 2024 scorso, nel quale i due ragazzi, dopo una notte d’amore focosa, prometteranno l’uno all’altra di non lasciare che niente e nessuno guasti questo bel momento.

Hope e Thomas sono felici come non mai ma soprattutto si sentono liberi anche se per il momento vorranno tenere segreto quanto successo tra loro. Forse avrebbero dovuto riconoscere i propri sentimenti molto tempo prima ma il matrimonio della Logan con Liam – con il quale ora sta divorziando – e le promesse che il Forrester ha fatto a tutta la sua famiglia, hanno impedito a entrambi di riconoscersi come anime affini. Galeotta fu Roma e il successo della Hope For The Future anche se, in verità, già durante la loro collaborazione a Los Angeles, ben prima di partire, aveva fatto nascere in loro il desiderio di concedersi l’uno all’altra. La figlia di Brooke ha effettivamente a stento nascosto la sua attrazione per il suo “fratellastro” e alla fine, dopo aver capito che suo marito non la supporterà mai come deve, ha deciso di concedersi la felicità che crede di meritare dopo tanto tempo.

Beautiful: Hope e Liam divorziano a causa di Steffy!

Ammettiamolo. Hope non si sarebbe invaghita di Thomas se Liam l’avesse sostenuta e amata come lei ha sempre desiderato. Lo Spencer ha avuto talmente tanta paura del Forrester da finire per non appoggiare sua moglie come avrebbe dovuto. Avrebbe infatti potuto essere con lei alla sfilata di moda del rilancio della sua collezione ma anche a Roma, ma soprattutto non avrebbe dovuto chiederle di allontanare Thomas, padre di Douglas, il bambino che la sua consorte ha adottato.

Ma la causa principale del loro divorzio è la figlia di Ridge e la sua presenza costante nella loro vita. Liam ha baciato Steffy a Roma e pure dopo, e ha alla fine capito di essere legato a lei da un sentimento che non è mai svanito. Hope lo ha sempre intuito e ne ha avuto la conferma dopo aver parlato con lui, che non le confessato i baci ma che le ha riferito di aver sempre un amore intenso per la madre di Kelly. Si è quindi creato un mix esplosivo, che di certo non ha mantenuto saldo il loro legame.

Beautiful Anticipazioni Americane: cosa sta succedendo intanto negli Stati Uniti?

Il legame tra Hope e Liam non si rinsalderà ma vi riveliamo anche che, attualmente, negli Stati Uniti – nelle puntate di Beautiful in onda sulla CBS – Hope non sta nemmeno più con Thomas. Il Forrester le ha chiesto più volte di sposarlo ma lei ha sempre rifiutato, adducendo come scusa di non aver desiderio di contrarre nuove nozze, non dopo il fallimento di quelle con lo Spencer. Il figlio di Ridge non lo ha sopportato e ha deciso di andare a Parigi, dove si è fidanzato con Paris. I due vogliono sposarsi.

Hope ora ha una relazione con Carter, che ha preso il controllo della Forrester ingannando Ridge e Steffy e dichiarando Brooke nuova CEO dell’azienda. Il Walton vuole rilanciare la maison di moda e lo vuole fare con la Logan accanto. Ridge ha insultato le Logan dando della sgualdrina alla figliastra e abbandonando la sua compagna. Taylor e Steffy lo hanno accolto tra le loro braccia e la situazione è talmente scottante da aspettarci da un momento all’altro lo scoppio di una guerra senza esclusione di colpi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 28 dicembre 2024. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.