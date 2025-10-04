TGCom24
Anticipazioni TV

Beautiful, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2025

Francesca Simone
5

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, de La forza di una donna e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4, sabato 4 ottobre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Beautiful, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2025

Scopriamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, sabato 4 ottobre 2025, di Beautiful in onda alle ore 14.20, de La forza di una donna alle ore 14.45 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco cosa succederà nella puntata del 4 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 4 ottobre 2025 - per Luna è una doccia fredda. A tradirla è stata colei che avrebbe dovuto proteggerla: sua madre. La giovane Nozawa scoprirà con orrore tutti i dettagli relativi alle mentine speciali di Poppy. Capirà che purtroppo è stata davvero drogata e che ha passato la notte a casa di Zende perché in preda a delle terribili allucinazioni, che le hanno fatto credere di essere con RJ. La stagista sarà infuriata e delusa e sua mamma cercherà di calmarla; non sarà però facile visto che il figlio di Brooke è molto preoccupato e vorrebbe vedere la sua innamorata, soprattutto dopo la notte d’amore – voluta – che hanno passato insieme. Ma dovrà aspettare ancora, Luna non si sentirà pronta ad affrontarlo... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 28 settembre al 4 ottobre 2025.

La forza di una donna: Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate di oggi 4 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 4 ottobre 2025 - Sarp bussa alla porta di Bahar, che, non appena se lo ritrova davanti, resta di stucco. I due sono visibilmente commossi, tanto che, dopo essersi fissati a lungo negli occhi, si stringono in un forte abbraccio. Purtroppo, però, questo momento idilliaco viene presto interrotto da Sarp, il quale deve mettere Bahar sull'attenti. Nisan e Doruk non capiscono che cosa stia accadendo, tanto che il bambino crede che si tratti soltanto di un sogno. Inoltre, la poverina, entrata a conoscenza di alcuni strani dettagli, si sente ancora più sopraffatta dalle emozioni: è molto confusa al momento. Al contempo, Sirin sta provando ad incutere timore a Piril, minacciandola: pretende di riavere quanto prima le fotografie che la ritraggono in compagnia di Sarp. La mora, però, le risponde a tono, rispondendole di non avere più paura di niente, perché ormai non le importa più niente... Qui la trama completa de La Forza di Una Donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 4 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 ottobre 2025 - scopriremo che la tenuta dei Lujàn nasconde misteri. Teresa, Vera, Lope e Marcelo continueranno a indagare sulla stanza segreta che hanno trovato e aperto. Al suo interno hanno scoperto una culla e tracce di una donna ma sono certi che questo luogo non sia più usato da tempo. Ma chi occupava questa stanza? Possibile che fosse di una persona anzi di un’amante di Don Alonso? I quattro prometteranno di indagare... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 settembre al 4 ottobre 2025.

