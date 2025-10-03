Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 ottobre 2025: Luna delusa da sua madre, l'ha drogata!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 4 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Per Luna è una doccia fredda. A tradirla è stata colei che avrebbe dovuto proteggerla: sua madre. Nella puntata di Beautiful in onda il 4 ottobre 2025, alle ore 14.10 su Canale5, la giovane Nozawa scoprirà con orrore tutti i dettagli relativi alle mentine speciali di Poppy. Capirà che purtroppo è stata davvero drogata e che ha passato la notte a casa di Zende perché in preda a delle terribili allucinazioni, che le hanno fatto credere di essere con RJ. La stagista sarà infuriata e delusa e sua mamma cercherà di calmarla; non sarà però facile visto che il figlio di Brooke è molto preoccupato e vorrebbe vedere la sua innamorata, soprattutto dopo la notte d’amore – voluta – che hanno passato insieme. Ma dovrà aspettare ancora, Luna non si sentirà pronta ad affrontarlo. Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: RJ si fida di Luna ma sta per arrivare una brutta notizia

RJ ha confidato a sua madre di essere felice di aver incontrato Luna. Il ragazzo è sinceramente innamorato e felice di avere accanto a lui una ragazza dolce, che ha saputo sostenerlo in un momento difficile e che ha mantenuto un segreto importante per lui, per suo nonno ma anche per tutta la sua famiglia. Brooke è veramente contenta di vedere suo figlio così entusiasta e si è affrettata a confermargli che tutti, in casa Forrester, hanno visto le belle qualità di Luna e che ne hanno una profonda stima. Ma purtroppo le cose belle non sono destinate a durare per sempre. Sì perché stanno per arrivare brutte notizie.

Luna delusa da Poppy, l’ha drogata! Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful del 4 ottobre 2025

Luna sente di aver rovinato tutto. Non avrebbe mai dovuto finire a letto con Zende. La ragazza non riesce a superare questo terribile trauma ma purtroppo ora capisce molto bene cosa le sia successo: è stata drogata. Ha purtroppo scoperto che le mentine di sua madre, quelle che lei ha preso e ha portato con sé a Villa Forrester per la festa di Eric, sono delle droghe. Scoprire che sua madre continua a usare degli stupefacenti e comprendere che, a causa di questo, lei ha fatto l’errore più grande della sua vita, ha fatto infuriare la stagista, che ora si trova in balia di una situazione complicatissima. Poppy cercherà di scusarsi in tutti in modo e la spingerà a non dire nulla a RJ ma Luna non vorrà mentire al suo amato anche se non se la sentirà ancora di incontrarlo e si limiterà a sentirlo per telefono e a ribadirgli di non sentirsi bene. Ma in lei ci sarà un turbinio di emozioni, che la metterà davvero in difficoltà.

Beautiful Anticipazioni: Zende e RJ in ansia per Luna… ma per motivi diversi

Zende è distrutto! Pensare di aver fatto l’amore con Luna per sbaglio e sapere che la ragazza non voleva lui ma credeva di stare con RJ, lo ha mandato in crisi. A parte il timore di affrontare suo cugino, il Forrester sarà tormentato dal senso di colpa di non aver capito cosa stava succedendo. Zende ha rivelato a suo nonno di essersi innamorato di Luna e i due hanno condiviso le paure dietro a tutto questo ma il patriarca ha come sempre dispensato parole di incoraggiamento e ha promesso di sostenere il nipote qualora ne avesse bisogno. RJ invece è molto preoccupato per la sua amata. Al telefono l’ha sentita molto strana e distante e comincerà a temere di aver fatto qualcosa che l’ha indispettita o peggio ancora che si sia pentita della loro notte d’amore. Se solo sapesse la verità dietro a tutto questo, forse comincerebbe non a essere in ansia ma a essere davvero furioso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.