La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 4 ottobre 2025: Bahar e Sarp faccia a faccia!

Francesca Simone

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 4 ottobre 2025 su Canale 5. Finalmente, Bahar e Sarp si riabbracciano...

La forza di una donna Anticipazioni 4 ottobre 2025: Bahar e Sarp faccia a faccia!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci emozioneranno. Nell'episodio in onda il 4 ottobre 2025 alle 14.40 circa, Bahar si ritrova faccia a faccia con Sarp. Dopo essersi riabbracciati, lui le deve dare una brutta notizia. I piccoli Nisan e Doruk sono confusi, soprattutto quest'ultimo. Inoltre, alcuni dettagli finiscono con il minare ancora di più la stabilità emotiva - già piuttosto precaria - di Bahar. Nel mentre, Sirin sta minacciando Piril...

La forza di una donna: Sarp vuole incontrare Bahar...

Alla "cena della verità", Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si preparavano a mettere Bahar al corrente della verità su Sarp. Tutti, però, temevano una brutta reazione da parte della poverina, memori del fatto che, in una situazione analoga, Bahar si era infuriata a tal punto da arrivare a chiudere con tutti loro. D'altra parte, la piccola Nisan era davvero impaziente di raccontare alla madre di aver riabbracciato il padre. Tuttavia, Sarp ha capito che è giunto il momento di prendere in mano la situazione prima che potesse accadere l'irreparabile, quindi sta per anticiparli tutti...

Bahar e Sarp faccia a faccia... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nezir sta tenendo d'occhio Bahar per un motivo ben preciso: vuole cogliere Sarp sul fatto, sicuro che prima o poi andrà a fare visita alla prima moglie da poco ritrovata. Lo spietato boss vuole far uscire il giovane allo scoperto, perché il suo obiettivo è quello di farlo fuori: deve vendicare la morte di suo figlio Mert, ucciso proprio da Sarp, seppur accidentalmente. Quest'ultimo gli sparò per sbaglio nel tentativo di proteggere Piril, ma il fatto che si tratti di un'azione senza dolo non importa minimamente a Nezir...

Bahar e Sarp si riabbracciano, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 4 ottobre 2025 de La forza di una donna

Sarp bussa alla porta di Bahar, che, non appena se lo ritrova davanti, resta di stucco. I due sono visibilmente commossi, tanto che, dopo essersi fissati a lungo negli occhi, si stringono in un forte abbraccio. Purtroppo, però, questo momento idilliaco viene presto interrotto da Sarp, il quale deve mettere Bahar sull'attenti. Nisan e Doruk non capiscono che cosa stia accadendo, tanto che il bambino crede che si tratti soltanto di un sogno. Inoltre, la poverina, entrata a conoscenza di alcuni strani dettagli, si sente ancora più sopraffatta dalle emozioni: è molto confusa al momento. Al contempo, Sirin sta provando ad incutere timore a Piril, minacciandola: pretende di riavere quanto prima le fotografie che la ritraggono in compagnia di Sarp. La mora, però, le risponde a tono, rispondendole di non avere più paura di niente, perché ormai non le importa più niente...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.

La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
