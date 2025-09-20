Beautiful, La Forza di Una Donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2025

Anticipazioni TV

Beautiful: Ecco cosa succederà nella puntata del 20 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 20 settembre 2025 - Eric felice come non mai. A Villa Forrester arriveranno bellissime notizie. Sì perché Finn comunicherà al patriarca che i risultati delle sue analisi sono ottimi e che la sua malattia è in remissione. La cura sperimentale del dottore ha funzionato e tutti in famiglia saranno contenti e fieri di lui. Eric, felice come una Pasqua, deciderà di festeggiare e coglierà l’occasione per fare qualcosa che rimanda da tempo. Qui la trama completa di Beautiful.

La Forza di una Donna: scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di oggi 20 settembre 2025

Nella puntata de La Forza di Una Donna di oggi - 20 settembre 2025 - Yesim ha la prova che dimostra che Nezir non sia in coma: lui la rapisce e la tiene prigioniera. Intanto, Sirin ribadisce a Suat la sua intenzione di rovinare la vita a Bahar, mentre Sarp chiede aiuto a Piril. Il giovane vorrebbe che la moglie lo aiutasse a rintracciare la perfida riccia. Sirin però dichiarerà che donerà il midollo, a patto che Sarp faccia qualcosa per lei... Qui la trama completa de La Forza di Una Donna.

La Promessa: ecco la Trama della puntata di oggi 20 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 settembre 2025 - Jana e Manuel penseranno di passare una serata insieme ai loro amici, per la gioia di Simona e Candela, escluse dal grande giorno per colpa di Cruz. Intanto continuerà il mistero della porta segreta, trovata nei giorni precedenti alle nozze. Teresa, Lope, Vera e Marcelo uniranno le forze e cercheranno la chiave ovunque mentre Maria, grazie all’aiuto di Jana, scoprirà che padre Samuel non è in pericolo di vita ma si è solo rotto una gamba. Qui la trama completa de La Promessa.

