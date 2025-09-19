TGCom24
La Promessa Anticipazioni 20 settembre 2025: Jana e Manuel in festa, il loro amore trionfa!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 20 settembre 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Jana e Manuel, finalmente sposati, vorranno festeggiare in grande!

La Promessa Anticipazioni 20 settembre 2025: Jana e Manuel in festa, il loro amore trionfa!

Jana e Manuel sono finalmente marito e moglie ma non hanno, purtroppo, potuto festeggiare con tutti i loro cari. Nella puntata de La Promessa del 21 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, i due innamorati penseranno di passare una serata insieme ai loro amici, per la gioia di Simona e Candela, escluse dal grande giorno per colpa di Cruz. Intanto continuerà il mistero della porta segreta, trovata nei giorni precedenti alle nozze. Teresa, Lope, Vera e Marcelo uniranno le forze e cercheranno la chiave ovunque mentre Maria, grazie all’aiuto di Jana, scoprirà che padre Samuel non è in pericolo di vita ma si è solo rotto una gamba. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 21 settembre 2025: Jana e Manuel festeggiano con i loro amici

Jana e Manuel si sono sposati e il loro amore ha finalmente trionfato. Jana ha sfidato Cruz ed è riuscita a ottenere che qualcuno dei suoi amici partecipasse al suo grande momento ma purtroppo ha dovuto rinunciare ad avere Simona e Candela, che ci sono ovviamente rimaste molto male. L’ex cameriera e il suo maritino, decideranno di rimediare a questa situazione e si impegneranno a passare un’intera serata in compagnia dei domestici, per festeggiare insieme questa vittoria, arrivata dopo tanto lottare. Sarà una felicità immensa per tutti, soprattutto per i novelli sposi.

La Promessa Anticipazioni: un mistero fa tremare la tenuta

Jana ha trovato un passaggio segreto, che conduce a un antro con una porta chiusa. La ragazza lo ha raccontato ai suoi amici e Teresa, Lope, Vera e Marcelo, hanno cercato di aprirla, purtroppo senza successo. I quattro si sono messi a cercare la chiave in tutto il palazzo, convinti che dietro ci sia un segreto che vale la pena di scoprire. E in effetti le cose che verranno alla luce saranno veramente importanti e scottanti per tutti, per Jana soprattutto, che si troverà molto presto ad affrontare nuovi nemici!

Maria tira un sospiro di sollievo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Jana si è sposata ma i suoi nuovi impegni non le hanno impedito di aiutare Maria, la sua più grande amica, nel momento del bisogno. La ragazza è riuscita a contattare l’ospedale e a scoprire quello che la Fernandez voleva sapere, ovvero capire come stia padre Samuel e se il parroco abbia rischiato o no la vita. Grazie alla chiamata di Jana, Maria ha scoperto che il sacerdote non rischia di morire ma ha solo una gamba fratturata. Un vero sollievo per la cameriera che, purtroppo per lei, non può nascondere a se stessa di essersi invaghita di lui.

Foto credit: ©RVTE

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

