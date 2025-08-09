Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 9 agosto 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 9 agosto 2025, di Beautiful in onda in replica alle ore 13.40, di Innocence in arrivo alle ore 17.50 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful va in onda in Replica: Ecco cosa succederà della puntata del 9 agosto 2025

Beautiful continua ad andare in replica e anche la puntata del 9 agosto 2025 è un episodio già trasmesso su Canale5. Le anticipazioni ci ripropongono la dura lotta tra Zende e RJ ma anche l'amore tra Luna e il figlio di Ridge. I due ragazzi sono sempre più uniti e intimi ma il loro rapporto è destinato ad attraversare un fiume di rancore e gelosia, che rischierà di annientare entrambi. Ridge, purtroppo, finirà per metterci il carico da novanta e rovinerà tutto. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 9 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 9 agosto 2025 - la nipote di Bahar ha rivelato a sua cugina i post sui social in cui la ragazza viene denigrata, alcuni di questi persino scritti da lei sotto falso nome. Ela ne rimane completamente sconvolto e schiacciata dal peso della vergogna, tenta di uccidersi con un vetro rotto. Bahar arriva in tempo e riesce a calmarla con le sue parole e le sue rassicurazioni. La donna le conferma di credere che lei sia innocente e che sia stata vittima di un raggiro da parte di Ilker. Dopo aver calmato la sua bambina, Bahar decide di regolare i conti con Hande, che però viene difesa da sua madre Neval, da Timur e da tutta la sua famiglia. La donna si trova ancora una volta sola contro tutti. Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 9 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 agosto 2025 - Maria sarà protagonista di un sogno che cambierà la vita alla tenuta. La Fernandez si addormenterà accanto a Jana, nella sua stanza, e sognerà di essere l’erede del marchesato dei Lujàn, e di essere figlia di Don Romulo e Petra. La ragazza immaginerà di avere Jana come cugina e che di lei si sia innamorata il bel valletto Manuel. Suo padre avrà contratto dei debiti e avrà paura delle sue sorelle Candela e Simona, in arrivo alla tenuta dopo avergli dato un prestito. Catalina sarà invece la cameriera personale della marchesa, invidiosa di Cruz, la governante, di cui vuole il posto. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà in questo appuntamento speciale. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 agosto 2025